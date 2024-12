I centri per l’impiego della Provincia di Varese aperti anche nel periodo natalizio

Durante il periodo natalizio, i Centri per l’Impiego e il Collocamento Mirato Disabili della Provincia di Varese adotteranno un calendario speciale per le aperture al pubblico. Di seguito, i dettagli:

Centri per l’Impiego

23 dicembre: apertura ordinaria (9.30 – 11.30)

24 dicembre: chiuso al pubblico

27 dicembre: chiuso al pubblico, servizi sospesi

30 dicembre: apertura ordinaria (9.30 – 11.30)

31 dicembre: chiuso al pubblico

2 gennaio: apertura ordinaria (9.30 – 11.30)

3 gennaio: apertura ordinaria (9.30 – 11.30)

Ad eccezione di venerdì 27 dicembre, giornata in cui tutti gli uffici della Provincia di Varese saranno chiusi, dal 23 dicembre 2024 al 3 gennaio 2025 i servizi dei Centri per l’Impiego della Provincia di Varese saranno comunque garantiti in modalità telematica e gli uffici potranno essere contattati:

telefonicamente nelle fasce orarie indicate

via mail secondo la modalità ordinaria.

Per il Centro per l’Impiego di Tradate è prevista inoltre la chiusura dei servizi aperti al pubblico anche lunedì 30 dicembre. Da martedì 7 gennaio 2025 l’attività dei Centri per l’Impiego riprenderà con le consuete modalità.