I musei civici di Busto Arsizio adesso parlano inglese

A partire da venerdì 13 dicembre le guide multimediali relative ai Musei Civici sono disponibili tramite l’app IZI.Travel si arricchiscono di nuovi contenuti.

Sono infatti disponibili nuovi testi descrittivi in lingua inglese, che vanno ad affiancare quelli già esistenti dal 2020 in italiano. I visitatori stranieri potranno così visitare in autonomia le collezioni di entrambi i Musei Civici, leggendo spiegazioni approfondite delle diversi sezioni espositive. Inoltre, anche i contenuti già esistenti sono stati ulteriormente arricchiti, in modo da aggiornare le spiegazioni rispetto alle nuove donazioni avvenute negli ultimi anni.

Le guide dei Musei sono così sempre più uno strumento agile per favorire la visita autonoma – ma guidata – alle collezioni civiche.

L’app IZI.Travel permette infatti di scegliere liberamente il percorso da seguire, offrendo un’esperienza di visita personale e modulabile secondo i tempi e le esigenze di ognuno, proponendo diversi materiali di approfondimento:

– presso Palazzo Cicogna i visitatori hanno la possibilità di scegliere tra 12 contenuti in italiano e inglese, che corrispondono alle sezioni espositive del Museo;

– L’ampia collezione del Museo del Tessile e della Tradizione industriale conta invece 17 testi descrittivi che seguono le diverse fasi di lavorazione del tessuto, fornendo aneddoti e curiosità su alcuni dei macchinari e dei personaggi più significativi presentati all’interno del percorso museale.

I testi sono a cura dell’Ufficio Didattica Museale e le traduzioni in inglese hanno visto il coinvolgimento di Alessandra Colombo e Lorenzo Garavaglia, che attualmente stanno svolgendo il Servizio Civile presso l’Ufficio Didattica.

Visitare i musei civici di Busto Arsizio? da oggi è “izi” anche in inglese!

COME FUNZIONA?

Per poter usufruire dei contenuti relativi ai Musei Civici di Busto Arsizio, anche in inglese, basta avere a disposizione un dispositivo mobile (smartphone o tablet) e seguire questi semplici step:

Scaricare sul proprio dispositivo mobile l’app gratuita “izi.travel”

Aprire l’app scaricata e cercare il museo di preferenza tra “Museo del Tessile e della Tradizione Industriale” oppure “Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna”

Scegliere tra la versione in italiano oppure la versione in inglese.

Verranno visualizzate così tutte le collezioni presenti nel singolo museo – ogni collezione corrisponde a una sala del museale. Ora, sarà sufficiente cliccare sulla sala che si intende approfondire e leggere il relativo testo di spiegazione (in italiano, disponibile anche in versione audio).

Per maggiori informazioni:

Didattica Museale e Territoriale

Città di Busto Arsizio

0331 390242 – 349

didattica@comune.bustoarsizio.va.it