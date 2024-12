Il coro Accordo di quinta della primaria IV Novembre e il valore inclusivo della musica

Da Navidad Rock a New York New York, applauditissimo in sala Montanari il concerto natalizio del coro Accordo di quinta della scuola primaria IV Novembre di San Fermo.

Un piccolo spettacolo nato per augurare Buone feste alle famiglie e allo stesso tempo l’apice di di un processo di crescita personale e collettiva di cui sono stati protagonisti i 27 bambini delle calssi 5A e 5B .

Galleria fotografica Concerto del coro Accordo di quinta della primaria IV Novembre 4 di 12

«Il coro che abbiamo desiderato costruire si misura costantemente nella collettività, non ci sono solisti – ha detto l’insegnante Elisabetta Cerchi che coordina il progetto cui contribuiscono diversi docenti della scuola – Seguendo un approccio inclusivo, tutti si mettono alla prova in tutto, mantenendo però vive peculiarità, abilità e caratteristiche individuali. Proprio nella pratica corale trova applicazione un principio in cui crediamo fermamente: il tutto è più della somma delle singole parti».

I bambini si sono impegnati in un programma che ha visto canzoni cantate in italiano, in inglese e spagnolo, intervallate da poesie e impreziosite sul finale da una coreografia con cui i bambini hanno interpretato la celebre New York New York di Liza Minnelli, fino al liberatorio lancio dei cappellini.

Una vera festa e insieme un’occasione per ribadire il senso e l’importanza dell’educazione musicale a scuola, così come definita dalle Indicazioni ministeriali che nel 2012 hanno sostituito i vecchi programmi scolastici:

La musica è una componente fondamentale e universale dell’esperienza umana, propizia all’attivazione di processi di cooperazione e socializzazione, all’acquisizione di strumenti di conoscenza, alla valorizzazione della creatività e della partecipazione, allo sviluppo del senso di appartenenza a una comunità, nonché all’interazione tra culture diverse.

«Il nostro coro Accordo di quinta respira del respiro di ogni allievo – hanno detto le insegnanti, ringraziando la preside del IC Varese1 Caterina Gioia per la presenza e il sostegno al progetto – Il coro e offre a ciascuno l’occasione di costruire nuove relazioni, esplorarsi, scoprire i propri talenti, armonizzare la propria identità con quella dei compagni. Ciascuno svela se stesso, scopre la propria vocalità, la musicalità e il senso del ritmo che lo contraddistinguono. Pone queste risorse al servizio del gruppo e ne esce rinforzato da nuove consapevolezze, conoscenze e abilità».