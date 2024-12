Il mondo del biliardo e Busto Arsizio piangono Giampiero Rosanna, due volte campione del mondo

Se ne è andato a 80 anni Giampiero Rosanna, due volte campione del mondo di biliardo. Nato e residente a Busto Arsizio, inizia a giocare a biliardo nel 1959.

Negli anni 1962/63/64 inizia a fare i suoi primi campionati italiani. Partecipa a 10 campionati del mondo, di cui 3 in Sud America e i rimanenti in Italia, Spagna e Svizzera. Vince il primo nel 1985 contro l’Argentino Miguel Borelli, ai tempi campione mondiale in carica, nonostante non fosse il favorito. Vince il suo secondo campionato del mondo nel 1992, sempre nella specialità denominata “italiana 5 birilli”.

A ricordarlo la federazione italiana di biliardo: «La FISBB si unisce al dolore di familiari, amici e appassionati per la scomparsa di Giampiero Rosanna, leggenda indiscussa del biliardo nazionale e internazionale, due volte Campione del Mondo. Un Atleta straordinario, un uomo di grande umanità, che ha lasciato un segno indelebile nella disciplina dei 5 birilli e nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo». Messaggi di cordoglio anche dai circoli di Varese e dai locali che lo hanno visto protagonista negli anni, il Bar Lidia e il GT Angolo 50 su tutti.

L’ultimo saluto a Giampiero Rosanna si terrà lunedì 30 dicembre, alle ore 11:00, presso la Chiesa di San Michele a Busto Arsizio.