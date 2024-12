Il terzino del Milan Emerson Royal a cena a “La Paranza” di Varese

Un ospite d’eccezione, amato e odiato dai propri tifosi, ha fatto capolino al “La Paranza”, ristorante di Varese in via Morosini 13.

«È stato un piacere accogliere Emerson Royal al nostro ristorante! Gli auguriamo di cuore di segnare il suo primo goal in rossonero e di vivere una stagione ricca di successi. Forza Emerson, siamo con te!», scrivono Pietro e Attilio Epifano, gestori del locale e milanisti di ferro che hanno voluto immortalare il momento insieme al piccolo Angelo, giovane cuore rossonero.

Terzino destro brasiliano, Emerson Royal, classe 1999, è arrivato al Milan nell’estate 2024 dal Tottenham con referenze non entusiasmanti: “He can’t defend, he can’t attack. Emerson Royal is our wingback” è il coro riservato dai tifosi londinesi, letteralmente “Non sa difendere, non sa attaccare. Emerson Royal è il nostro esterno basso”. Le sue prime prestazioni non hanno soddisfatto i tifosi rossoneri, ma la speranza che possa migliorare c’è.