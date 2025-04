Processo a Mottola e Ranucci di Report: primi testi in aula a Varese il 10 giugno

Saranno alcuni militari della Guardia di Finanza i primi testi che verranno sentiti in aula nel processo per diffamazione aggravato contro Sigfrido Ranucci e Giorgio Mottola, direttore e redattore della trasmissione Report nel processo intentato contro di loro dalla figlia del governatore della Lombardia Attilio fontana, l’avvocato Maria Cristina Fontana.

Oggi (martedì 8 aprile) la parte offesa era in aula assistita dal suo legale Maurizio Schembri. Sotto la lente del giudice monocratico di Varese la puntata della celebre trasmissione di approfondimento giornalistico “Mogli, camici e cavalli dei paesi tuoi” del 19 ottobre 2020 dove si parlava degli incarichi professionali di Maria Cristina Fontana per Regione Lombardia e per l’Azienda sanitaria Nord Milano, “paventando”, secondo il difensore avvocato Maurizio Schembri, “che l’avvocato Maria Cristina Fontana sia stata agevolata dal padre Attilio Fontana in incarichi professionali da parte di ASST Nord Milano” che secondo la parte civile non sussistono.

Fra i testi chiamati in aula anche l’assessore di Varese Andrea Civati che aveva partecipato ad alcune interviste.