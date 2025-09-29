Cambia il giudice nel processo in corso a Varese contro i giornalisti di Report
Parti civili: il ministro Giancarlo Giorgetti e l’avvocato Andrea Mascetti. Prossima udienza a gennaio con la giudice Stefania Brusa
Slitta con l’anno nuovo il processo che vede sul banco degli imputati due giornalisti della nota trasmissione di inchiesta «Report», prodotto di punta di giornalismo investigativo della Rai chiamato a rispondere di due puntate andate in onda nell’autunno del 2020 aventi come oggetto le relazioni fra politica e potere in casa Lega.
Lunedì mattina dinanzi al giudice monocratico Luciano Luccarelli di Varese si sarebbe dovuta tenere un’udienza con testi dell’accusa slittata però a gennaio 2026 per via della sostituzione del giudice: l’istruttoria dibattimentale, salvo diversi intendimenti procedurali fra le parti, proseguirà con la giudice Stefania Brusa cui spetterà decidere sul caso che vede imputati il direttore della trasmissione Sigfrido Ranucci e il giornalista Giorgio Mottola.
Un processo per un reato – diffamazione aggravata, perché “a mezzo stampa“ – che non è certamente fra i più gravi, ma non per questo meno interessante per i riverberi legati ai nomi dei querelanti, fra i quali appunto nientemeno di un ministro, comparso in aula nella precedente udienza.
Sotto la lente le puntate “Vassalli, valvassori e valvassini” relativa ai rapporti fra affari e politica legati agli ambienti della Lega e “Moglie camici e cavalli dei paesi tuoi” sempre dell’autunno del 2020 che ipotizzava che il comune di Varese «retto da un sindaco leghista avrebbe dato in comodato gratuito spazi all’interno dell’ippodromo».
In aula la pm Claudia Mia Contini aveva chiesto l’escussione di nomi di peso della politica varesina, dall’ex capogruppo alla Camera della Lega Marco Reguzzoni (oggi non più parlamentare, passato con Forza Italia),e Giocchino “Nino” Caianiello, potente luogotenente sempre di Forza Italia implicato nel processo “mensa dei poveri”.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giuseppe Giudici su Polo logistico di Olgiate Olona, il sindaco Montano rassicura: "Non creerà problemi ambientali"
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Nabanita Das su Una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Fisica per il Liceo Scientifico
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.