Andrea Mascetti e Giancarlo Giorgetti denunciano Report, processo unificato a Varese

L’avvocato varesino Andrea Mascetti aveva querelato i giornalisti Giorgio Mottola e Sigfrido Ranucci di Report, il programma Rai d’inchiesta. Ma anche l’oggi ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti aveva avuto da ridire sui contenuti della trasmissione per una delle puntate della celebre trasmissione.

Fatti noti, che hanno oggi, 8 gennaio, segnato un ulteriore “step“ processuale che va verso l’unificazione dei procedimenti, slittati finora per reiterati passaggi tecnico-processuali.

In pratica, il cuore del processo verrà celebrato il prossimo 29 gennaio quando avverrà la costituzione delle parti, cioè il momento in cui accusa, difesa e parte civile chiameranno eventuali testimoni a sostegno delle proprie tesi: per il pubblico ministero i due imputati devono rispondere del reato di diffamazione aggravata.

Andrea Mascetti chiama in causa i due giornalisti andata in onda nell’ottobre 2020 dal titolo “Vassalli, valvassori e valvassini” relativa ai rapporti fra affari e politica legati agli ambienti della Lega.

Il ministro Giancarlo Giorgetti chiama in causa Report per la puntata “Moglie camici e cavalli dei paesi tuoi” sempre dell’autunno del 2020.