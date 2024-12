Il tuo Natale al ristorante Montecostone a Galliate Lombardo

Il Natale è alle porte e il ristorante atelier Montecostone a Galliate Lombardo è il luogo ideale dove trascorrere le feste. Un ambiente informale ma allo stesso tempo raffinato ed elegante affacciato sugli incantevoli panorami del Lago di Varese dove gustare i migliori piatti della tradizione.

Natale al ristorante Montecostone

In occasione delle festività natalizie, il ristorante Montecostone propone un menù speciale di degustazione che include i più grandi classici del Natale (per i quali lo chef nutre una devota ossessione). Tutti piatti realizzati con ingredienti freschi e raffinati, per un’esperienza gastronomica unica.

Il menù di Natale

Entrèes di benvenuto con calice di Trento doc Culatello di Busseto, patè di fegatini, brioche salata Baccalà&foie gras “in saor” Cappelletti in doppio brodo di cappone Risotto, Franciacorta, gamberi di fiume remulass e saraceno Petto d’oca di Bresse ripieno, radicchio tardivo e millefoglie di patate Storico ribelle 2020, mostarda di mele cotogne Tartelletta, pralinato di spagnolette, curd di mandarino, gelato al panettone e meringa Panettone artigianale con crema leggera al mascarpone Caffè e friandises



«La nostra esperienza dedicata ai nostri ospiti»

Fondato e gestito da Federico Zanzi, il ristorante atelier Montecostone è situato nel cuore di Galliate Lombardo, affacciato sul Lago di Varese. Un angolo curato con attenzione in ogni dettaglio e capace di regalare panorami affascinanti: una vera oasi di bellezza e di tranquillità per chi non vuole rinunciare al gusto dei migliori piatti della tradizione locale.

«Il ristorante Montecostone è un locale unico – spiega lo chef Alberto Broggini -. Un ambiente piccolo ma che si distingue per raffinatezza ed eleganza, dove i nostri clienti possono contare su uno staff interamente dedicato a soddisfare le loro esigenze».

Contatti e prenotazioni

Per prenotare il proprio tavolo al ristorante Montecostone o per ricevere informazioni, è possibile contattare il numero 0332 169 5820, oppure inviare una mail all’indirizzo ateliermontecostone@gmail.com .