Il turismo svizzero? una risorsa per la provincia di Varese

La provincia di Varese guarda al turismo svizzero come a un volano per il suo sviluppo. È quanto emerge dal Focus Report di dicembre di Spazio Indagine Varese per l’Ente Bilaterale del Turismo, che evidenzia come il numero di arrivi elvetici nel 2022 abbia raggiunto quota 43.000, con un incremento del 63% rispetto all’anno precedente. Nonostante i numeri incoraggianti, il report invita però gli operatori varesini a “fare di più”: in particolare puntare su soggiorni più lunghi per sfruttare appieno le potenzialità di questo settore in espansione.

STRUTTURE RICETTIVE IN CRESCITA IN PROVINCIA

Nel 2022, la provincia di Varese contava 692 strutture ricettive, con un aumento del 61% negli ultimi dieci anni. A crescere in particolare è il settore extra-alberghiero, che ha registrato una crescita straordinaria del 111%. Gli alberghi tradizionali, invece, hanno subito un calo del 14%.

«Questi dati riflettono un cambiamento delle preferenze dei turisti, che sempre più spesso optano per soluzioni innovative e sostenibili – ha spiegato Alessandro Minello, coordinatore scientifico dell’indagine – L’offerta varesina deve quindi adattarsi alle nuove tendenze, proponendo formule flessibili e diversificate per attrarre un pubblico sempre più esigente».

IL TURISMO PUNTA SULLA SVIZZERA, MA DEVE IMPARARE DAL VCO

Gli svizzeri rappresentano una quota significativa del turismo estero a Varese. Nel 2022, oltre ai 43.000 arrivi con pernottamento, si sono registrati 230.000 visitatori giornalieri, concentrati soprattutto nelle aree di Luino e Varese città. Tuttavia, la permanenza media si ferma a 1,7 notti, inferiore rispetto ad altre province lombarde.

«Questo turismo “mordi e fuggi” rappresenta un’opportunità da sfruttare, con strategie mirate a prolungare i soggiorni» continua Minello.

Il report confronta i dati di Varese con quelli della provincia del Verbano Cusio Ossola (VCO), dove i turisti svizzeri si fermano più a lungo e preferiscono strutture extra-alberghiere: «Il VCO, con la sua offerta naturalistica e una gestione più integrata, rappresenta un modello di riferimento – sottolinea Minello – Varese può trarne ispirazione per migliorare la qualità dei servizi e posizionarsi come una destinazione di eccellenza».

Secondo il professor Alessandro Minello è necessario inoltre potenziare le infrastrutture, ammodernare le strutture ricettive e sviluppare un’offerta turistica più integrata. «La vicinanza alla Svizzera — spiega Minello —può diventare una risorsa strategica, generando un effetto moltiplicatore sulla spesa turistica. Ma per farlo serve una collaborazione efficace tra enti pubblici e privati».

LE PROPOSTE DELL’ENTE BILATERALE

Alessandro Castiglioni, presidente dell’Ente Bilaterale del Turismo, ribadisce l’importanza di cogliere questa opportunità: «Con politiche innovative possiamo valorizzare le eccellenze locali, migliorando la qualità della vita per residenti e visitatori. Puntiamo su infrastrutture, formazione degli operatori e campagne di promozione mirate» ha sottolineato.

Il report completo è disponibile online sul sito di Spazio Indagine Varese.