Investimento a Varese: ferita una bimba di un anno

Incidente nel pomeriggio di oggi, giovedì 19 dicembre, a Giubiano di Varese. Attorno alle 17 una bimba di un anno e due uomini di 36 e 62 sono rimasti coinvolti in un investimento in via Rodari , la strada che conduce in viale Belforte. Forti rallentamenti sono stati segnalati in entrambi i sensi di marcia: il traffico è stato fermato per permettere le operazioni di soccorso da parte degli operatori del 118 intervenuti con l’automedica e due ambulanze.

Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco.

Quasi contemporaneamente un altro incidente avveniva a in via Gradisca sempre a Varese. L’ambulanza è uscita per soccorrere un pedone, una donna di 39 anni, investita. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita.