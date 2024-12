La band varesina Patoya Bay riscopre il Cinema Teatro Vittoria nel videoclip del suo nuovo singolo

Tommaso Pagani, Fabio Riboni, Simone Vitillo, Pierangelo Monetti e Silvio Vettorazzo sono la band varesina Patoya Bay che, in occasione dell’uscita del nuovo singolo “Lulù”, ha girato un video clip particolarmente interessante, in una location che riscopre un luogo della nostra città poco conosciuto: il Cinema Teatro Vittoria.

“Stavamo cercando un posto da riscoprire, che valorizzasse e raccontasse il nostro territorio – racconta Simone, chitarrista della band – E’ stato grazie a Samuele Corsalini se ci siamo riusciti. Durante la Varese Design Week ci ha portato a vedere questo posto meraviglioso di cui ci siamo subito innamorati “.

Una canzone che anticipa “Un Attico a Mayfair”, l’EP in uscita il 22 maggio 2025. Il brano nasce da un’idea del chitarrista e vocalist Tommaso Pagani: “E’ un ottimo osservatore. Una sera in un locale affollato ha notato una ragazza completamente sola, che viveva la sua serata noncurante di chi le stesse intorno, completamente persa suo mondo. Così è nata “Lulù”“.

“Il video vuole essere la rappresentazione della solitudine di questa ragazza interpretata nel videoclip da Giorgia Barbieri – spiega -. Molte scene sono in bianco e nero, abbiamo girato per le vie della città e in luoghi significativi come i Giardini Estensi e ovviamente il Cinema Teatro Vittoria”.

“Lulù” uscirà il 23 gennaio 2025 e sarà disponibile su tutte le piattaforme streaming e video.