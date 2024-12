La Lega attacca la maggioranza: “Caronno merita di più”

«Dopo 205 giorni e al suo primo bilancio di previsione l’amministrazione Broggini merita una sonora bocciatura». La Lega di Caronno Varesino non usa mezzi termini nelle considerazioni di fine anno sulla politica locale: «Successivamente all’aumento della TARI – si legge nella nota diffusa oggi – si toccano ancora una volta le tasche dei cittadini con l’addizionale comunale IRPEF in quanto dal 01/01/2025 verrà applicata l’aliquota massima e unica con eliminazione degli scaglioni di reddito sino ad oggi vigenti. Di fronte alle legittime richieste, anche di chiarimenti, da parte della minoranza su diverse tematiche (tra le tante, l’impatto economico dell’ampliamento degli orari di apertura del Centro Raccolta Rifiuti di Via Macchi e i costi per “servizi aggiuntivi” addebitati dalla società Sieco), le risposte fornite sono state lacunose e financo reticenti».

«In alcuni casi – si legge nel comunicato della sezione locale – l’attuale maggioranza ha preferito non rispondere così ledendo il diritto di ogni consigliere comunale ad ottenere tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del mandato ricevuto dai propri elettori nonché il principio di trasparenza, termine abusato in campagna elettorale ma ora dimenticato. Sul fronte opere pubbliche non si possono certo dormire sonni tranquilli: le idee sono poche e confuse, con cifre indicate a caso e non veritiere. A solo titolo esemplificativo, viene prevista la costruzione di una mensa scolastica a servizio della Scuola Primaria L. Sacco mettendo a preventivo l’insufficiente somma di euro 500.000,00 senza uno studio demografico considerata la diminuzione delle nascite cui stiamo assistendo da anni. La preoccupazione è tanta: le scelte non vengono effettuate sulla base di dati oggettivi e concreti ma con la logica del “qui ed ora”, del “poi vedremo”, in assenza di concretezza e di una visione proiettata nel futuro. Ma Caronno merita di più per cui continueremo nella nostra attività facendo la nostra parte».