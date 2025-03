“Bartali, pedalando sull’Olona”, a Caronno Varesino uno spettacolo tra musica e memoria

Sabato 22 marzo la Pro Loco di Caronno Varesino invita allo spettacolo “Bartali, pedalando sull’Olona”, in programma alle 21 all’Oratorio San Giovanni Bosco.

L’evento, che coniuga teatro e musica, vedrà protagonisti Giovanni Ardemagni e il fisarmonicista Francesco Nodari, offrendo al pubblico un viaggio suggestivo tra storia e ironia nell’Italia del dopoguerra.

Ispirato alla celebre canzone “Bartali” di Paolo Conte, lo spettacolo trasporterà gli spettatori in un’Italia scomparsa ma non del tutto, superata ma rimasta nella memoria non solo di chi l’ha vissuta ma anche delle generazioni successive, tra strade sterrate e campanili che scandivano il ritmo della vita quotidiana. Un’epoca in cui la Lambretta e la bicicletta erano simboli di libertà e movimento. Attraverso la voce e la musica, il racconto assume un tono poetico e leggero, visto dagli occhi di un parà in attesa di un carro che lo porterà verso nuove avventure.

Con uno stile che mescola teatro e canzone d’autore, Giovanni Ardemagni e Francesco Nodari promettono uno spettacolo coinvolgente, capace di emozionare e far sorridere il pubblico, immergendolo in una narrazione dal sapore nostalgico ma proiettata verso il futuro.

Al termine dello spettacolo, la serata proseguirà con un rinfresco per tutti i partecipanti, un’occasione per condividere impressioni e sensazioni in un clima di convivialità.

L’ingresso è gratuito, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria presso la Cartoleria Milena di Caronno Varesino.