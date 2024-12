La magia del teatro a Germignaga: spettacoli, riflessioni e solidarietà

La stagione teatrale 2024/25 del Cinema Teatro Italia di Germignaga, sotto la direzione artistica di Claudio Cadario, propone un viaggio attraverso storie coinvolgenti e attuali.

Il prossimo appuntamento si tiene lunedì 2 dicembre alle 20.45 presso la Chiesa Parrocchiale di Germignaga, in via E. Toti 1. Don Adelio Brambilla guiderà una riflessione sulla virtù dell’obbedienza, prendendo spunto dalla poesia Il ballo dell’obbedienza di Madeleine Delbrêl. L’evento fa parte dell’itinerario di Avvento sulle virtù teologali.

Sabato 7 dicembre, alle 21.00, sarà la volta dello spettacolo Come gli scambi del treno, presso il Cinema Teatro Italia, in via G. Mameli 4. Elisabetta Salvatori, autrice e interprete, porterà in scena la straordinaria vita di Madeleine Delbrêl, poetessa, mistica e attivista sociale del XX secolo. I biglietti, al costo di 15 euro, saranno disponibili per il ritiro il giorno dello spettacolo a partire dalle ore 17.00.

La stagione riprenderà l’11 gennaio 2025 con il concerto spettacolo Stasera pago io. Omaggio a Domenico Modugno, un tributo all’indimenticabile cantautore italiano interpretato da Centolanza. Il 1° febbraio 2025 sarà invece il turno di Tracce, uno spettacolo che vedrà protagonista Marco Baliani, maestro del teatro contemporaneo, con una riflessione profonda sulla memoria e sull’identità.

Tra i punti di forza della stagione teatrale figurano anche iniziative come il babysitting gratuito durante gli spettacoli e i biglietti sospesi, che permettono a chi si trova in difficoltà economiche di accedere agli eventi. La collaborazione tra l’Associazione Youkali, la Parrocchia e il Comune di Germignaga rende possibile un’offerta culturale accessibile e di qualità, confermando il Teatro Italia come un punto di riferimento per la comunità.