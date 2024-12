“La sanità pubblica è a rischio privatizzazione”: la raccolta firme on line contro il taglio delle tariffe

Il mondo della sanità privata si mobilita contro il decreto che ha rimesso mano ai Lea, i livelli essenziali di assistenza, e, nel contempo, ha rivisto le tariffe dei rimborsi per gli operatori. Le sigle che rappresentano le tante realtà private, che collaborano con il sistema pubblico, denunciano il taglio delle tariffe mettendo in discussione la possibilità di offrire le cure ai cittadini.

Lo Stato ha deciso una riduzione del 40% dei rimborsi che, in Lombardia, verrà coperta da Regione, ma solo parzialmente, per un 15% che di fatto riduce al 25% la riduzione per le prestazioni di diagnostica o di laboratorio.

Già il mese scorso le sigle che rappresentano gli operatori privati avevano chiesto di rivedere questa decisione che rende non più economica l’attività in ambito sanitario pubblico. Si erano appellati alla Conferenza Stato regioni, avevano anche chiesto un incontro alla premier Meloni. Il timore è di concentrare l’offerta statale solo nelle strutture pubbliche e così di favorire la crescita della sanità privata.

L’ultima mossa è una petizione on line con cui si spera di creare un movimento molto partecipato e rappresentativo del malcontento generale.

Nella presentazione della petizione si spiega