La Uyba non ha dubbi: Barbolini l’uomo giusto per il futuro

Lo straordinario scatto verso l’alto della Eurotek Uyba sotto la sua gestione è valso il rinnovo di contratto per Enrico Barbolini, il coach 54enne che ha raccolto dopo tre partite (perse) l’eredità di Gianni Caprara riuscendo nell’impresa di portare le Farfalle al quinto posto in A1 al termine del girone di andata.

Ad annunciare il prolungamento dell’accordo con la società di Busto Arsizio è stato il presidente Giuseppe Pirola che ha approfittato della tradizionale cena di Natale per dare la notizia: Barbolini sarà quindi l’allenatore della Uyba (almeno) fino al termine della stagione 2025-26. Una scelta che ha raccolto entusiasmo all’interno della squadra e nell’ambiente biancorosso. (foto Legavolleyfemminile)

«Ho conosciuto Enrico Barbolini l’anno scorso quando, in una situazione di classifica complicata, è stato capace di regalarci la salvezza – spiega Pirola – Quest’anno ha avuto l’umiltà di rimettersi a lavorare come “secondo” a inizio stagione e poi, di nuovo chiamato in un momento difficile, ha letteralmente risollevato l’ambiente, compiendo l’incredibile cammino che tutti conosciamo. Alla UYBA vige il principio della meritocrazia, per cui non vedo come non si possano riconoscere ad Enrico le qualità e i pregi che hanno portato alla nostra società fatti concreti. La fiducia è rinnovata in pieno, sia da parte mia che della squadra e dello staff».

Il ruolino di marcia, d’altra parte, è straordinario: dopo le vittorie-salvezza nel finale del campionato passato, quest’anno la Uyba allenata da Barbolini ha ottenuto 9 vittorie su 10 partite e un totale di 26 punti sui 30 disponibili. In questo modo Busto Arsizio tornerà nel tabellone della Coppa Italia andando ad affrontare Novara in trasferta in un match dei quarti di finale dal pronostico decisamente aperto.

«Apprezzo la fiducia che la società ha avuto nei miei confronti – le parole del tecnico modenese – sia l’anno scorso, affidandomi per la prima volta una squadra di A1, sia quest’anno riproponendomi il ruolo di head coach. Mi fa particolarmente piacere stare qui, in un ambiente in cui si lavora con serenità e trasparenza, dove è sempre possibile parlare e confrontarsi senza pressioni di alcun tipo». Barbolini però non intende montarsi la testa o sentirsi arrivato: «Sarò quello di sempre, felice di stupirmi tutti i giorni con le atlete dei progressi della squadra, con la voglia di migliorare e divertirsi ad ogni allenamento. Un rinnovo così anticipato mi permette di lavorare con ancora maggiore serenità per affrontare al massimo la seconda parte della stagione e per iniziare a ragionare anche sul nuovo assetto del 2025/26».