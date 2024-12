Le nuove tratte di Pedemontana non saranno pronte per le Olimpiadi invernali. Pizzighini (M5S): “Fermatevi”

I nuovi tratti di Autostrada Pedemontana Lombarda non saranno mai pronti per le Olimpiadi di Milano-Cortina. Ci vorranno ancora almeno 1000 giorni di lavoro per completare le due tratte B2 e C i cui cantieri saranno avviati tra qualche mese.

Secondo Paola Pizzighini, consigliera regionale M5S Lombardia: “Pedemontana rimane un’opera inutile e costosa. Regione Lombardia ne è garante e azionista di maggioranza, eppure, insieme al Ministro Salvini, continua a credere a questa infrastruttura che non servirà nemmeno per le Olimpiadi. 1000 giorni ancora di lavoro, se non di più, per un costo di 4,2 miliardi, un maxifinanziamento da 1,7 miliardi per due tratte, la B2 e la C. La tratta D, il cui progetto originario doveva arrivare fino a Bergamo, è andata fuori strada, mentre la versione attuale della tratta D breve, sembra prodotta più dalla fantasia di qualche burlone che di competenti esperti di viabilità. Una certa politica legata ad asfalto e cemento non ha capito che il tessuto socioeconomico è cambiato e non abbiamo bisogno di autostrade ma di trasporti pubblici intelligenti. Forse non hanno capito cosa sia l’intelligenza artificiale e come modificherà il nostro sistema produttivo. È arrivato il momento che Regione Lombardia metta una pietra sopra a Pedemontana visto il rischio di devastare il suolo vimercatese, oppure regione vuole procrastinare il folle percorso, breve o lungo che sia della tratta D, svenando i contribuenti per un’opera che è prima di tutto antistorica, diseconomica e non ecologicamente sostenibile?”, conclude la 5 Stelle Pizzighini