Magia d’inverno per i bambini a Villa Panza

Domenica 8 e 22 dicembre alle ore 11.30 e 14.30 dimora e giardino di Villa Panza aprono ai bambini per una speciale visita guidata con laboratorio creativo

Magia d’inverno è il laboratorio di Natale per bambini promosso dal FAI a Villa Panza nelle giornate di domenica del 8 e 22 dicembre, sia al mattino alle ore 11.30 , sia nel pomeriggio alle ore 14.30.

La proposta punta a coinvolgere piccoli tra i 4 e gli 8 anni, e le loro famiglie in un laboratorio creativo pensato per avvicinarli alla collezione di arte contemporanea di Villa Panza.

Un’avventura nelle sale della storica dimora di Biumo Superiore e nel suo parco, che per l’occasione si trasformerà in un giardino incantato. Un luogo magico in cui addentrarsi e immergersi nei colori e nei profumi di cortecce, ghiande e foglie.

All’interno della dimora del FAI verrà letto un albo illustrato e i piccoli visitatori potranno lasciarsi ispirare da altri colori, materiali e luci. In laboratorio, infine, ogni partecipante realizzerà, con cartoncino e materiali naturali, un piccolo albero di Natale da portare a casa, come ricordo di un meraviglioso viaggio tra arte e natura, nella magica atmosfera dei giorni di festa.

Il laboratorio è proposto in collaborazione con il Comune di Varese.

Per informazioni e prenotazioni: www.villapanza.it; email: faibiumo@fondoambiente.it; tel. 0332.283960.