Mannarino annuncia il tour in Europa: ecco le date

Saranno in vendita dalle ore 14.00 di domani, venerdì 20 dicembre, i biglietti per l’EUROPEAN TOUR 2025 di Mannarino. ll tour porterà il cantautore in alcuni dei club più importanti d’Europa, un nuovo viaggio per l’artista romano dopo il successo delle ultime date, un anno fa, lungo la penisola.

Ad ospitare la prima data del tour sarà il Razzmatazz di Barcellona (5 maggio) per poi fare tappa al Villanos di Madrid (6 maggio), al Jerusalem Club di Valencia (7 maggio), La Marbrerie di Parigi (9 maggio), il TivoliVredenburg di Utrecht (12 maggio), il VK di Bruxelles (13 maggio), l’ O2 Academy Islington di Londra (14 maggio), l’HELIOS37 di Colonia (16 maggio) e chiudersi poi al Volkshaus di Zurigo il 17 maggio.

Questo il calendario del tour organizzato e prodotto da Vivo Concerti, Vigna PR e Concerto Music:

5 maggio 2025 Razzmatazz BARCELLONA

6 maggio 2025 Sala Villanos MADRID

7 maggio 2025 Jerusalem Club VALENCIA

9 maggio 2025 La Marbrerie PARIGI

12 maggio 2025 TivoliVredenburg UTRECHT

13 maggio 2025 VK BRUXELLES

14 maggio 2025 O2 Academy Islington LONDRA

16 maggio 2025 HELIOS37 COLONIA

17 maggio 2025 VOLKSHAUS ZURIGO

I biglietti saranno disponibili sui circuiti ufficiali da domani, venerdì 20 dicembre, alle ore 14.00

MANNARINO è considerato uno degli artisti italiani contemporanei di maggior valore, erede della grande tradizione di cantautori come Paolo Conte e Fabrizio De André. Attraverso la cifra originale del suo lavoro, una rigorosa ricerca musicale e testi intrisi di poesia si è dimostrato un modello non omologato per le nuove generazioni. Con i suoi primi 4 album (“Bar della Rabbia”, disco di Platino del 2009, “Supersantos” disco d’oro del 2011, “Al monte” disco d’oro del 2014 e “Apriti Cielo” del 2017) ha già consegnato alla musica dei grandi classici come “Me so’ mbriacato”, “Statte Zitta” e “Vivere la vita”. Con “Apriti Cielo” è arrivata la consacrazione definitiva: il disco di platino e un tour che ha superato le 150 mila persone.

Nel gennaio 2020 è stato il primo e unico artista italiano ad essere invitato a suonare come ospite d’onore al Musée d’Orsay di Parigi.

A settembre 2021 ha pubblicato il suo ultimo album “V”, il progetto discografico più politico e visionario della carriera di Mannarino che viene acclamato dalla critica per la ricerca sonora e i temi trattati, tra cui natura, patriarcato, animismo, femminilità, rapporto uomo-donna.

Nel 2022 gira l’Italia in un tour live che lo porta in contesti naturali unici con set acustici in full band nei principali festival italiani, oltre che a La Mercè di Barcellona. Il viaggio termina a settembre 2022 con il primo concerto della carriera all’Arena di Verona. L’anno successivo Mannarino si è esibito con il “Corde Tour” nei festival estivi italiani più importanti, dove ha portato sul palco uno spettacolo nuovo e sorprendente, in cui le corde e la musica sono state protagoniste. Alla leg estiva è seguita durante l’inverno una serie di date nei teatri dove ha portato una nuova versione di “Corde” con un repertorio rivisitato: il suo format originale è stato un successo che ha raccolto oltre 60.000 spettatori in tutta Italia.