Martinenghi incontra gli studenti del Dalla Chiesa di Sesto Calende e “nuota” con la Serbelloni di Taino

Giornata sul Ticino per il campione olimpico di nuoto Nicolò Martinenghi. Giovedì 5 dicembre il talento di Azzate, medaglia d’oro nei 100 metri rana ai Mondiali di Budapest 2022 e alle Olimpiadi di Parigi 2024, è infatti tornato per un giorno sui banchi di scuola non per dedicarsi nuovamente allo studio e ai libri bensì per un incontro formativo con gli studenti del Liceo Scientifico Dalla Chiesa di Sesto Calende.

Durante la mattinata sestese di Martinenghi i giovani studenti dell’Istuto Superiore non stati però gli unici ad aver condiviso un momento speciale con il campione classe 1999, che recentemente ha deciso di allenarsi a Verona insieme a Matteo Giunta: anche i piccolissimi alunni della Materna Serbelloni di Taino, aspiranti nuotatori con il sogno di poter un giorno eguagliare gli stessi straordinari successi, hanno infatti potuto scattarsi una foto proprio nell’habitat più congeniale a “Tete” Martinenghi, ovvero in piscina.

Riportiamo integralmente l’articolo scritto dagli studenti dell’Istituto Dalla Chiesa di Sesto Calende, che hanno voluto condividere con la redazione di VareseNews la giornata trascorsa accanto a Martinenghi, e quanto imparato da lui.

Un incontro formativo con Nicolò Martinenghi al Dalla Chiesa.

Il 5 dicembre, gli studenti del Liceo Scientifico Sportivo del Dalla Chiesa hanno avuto l’opportunità di incontrare il celebre nuotatore Nicolò Martinenghi, campione olimpico e mondiale, in un evento che ha unito sport e motivazione. L’incontro ha permesso loro di scoprire la storia di un atleta che, con impegno e dedizione, ha raggiunto i vertici del nuoto mondiale.

Martinenghi, oro olimpico, specializzato nello stile ‘rana’, ha raccontato il suo percorso sportivo, iniziato con il basket, sport di squadra, per poi evolversi in una carriera individuale nel nuoto. L’atleta ha condiviso con i ragazzi la sua passione per gli sport individuali, sottolineando come, nonostante i legami affettivi e la continua connessione con le persone a lui care, si senta a suo agio nell’affrontare l’allenamento da solo, nell’acqua.

Durante l’incontro, Martinenghi ha approfondito la storia della sua carriera, parlando di come lo sport, che inizialmente era una passione, sia diventato la sua professione, permettendogli di viaggiare e scoprire il mondo. Tuttavia essere un campione richiede anche sacrifici: il nuotatore ha parlato dello stile di vita che ha adottato, fatto di allenamenti intensi e di una dieta rigorosa per mantenere una fisicità ottimale. Inoltre, ha evidenziato l’importanza di seguire le normative anti-doping e di prestare attenzione ai farmaci che assume.

Una volta finito il discorso introduttivo, gli studenti interessati hanno avuto modo di questionarlo, con domande personali e generali sui sacrifici e i benefici di un atleta di tale livello. Martinenghi ha risposto dando consigli pratici su come affrontare le sfide e migliorare le proprie performance. Un consiglio in particolare dell’atleta è quello di godersi il momento in tranquillità, lo stress non permette di dare il meglio di sé, soprattutto dopo aver dedicato tanto tempo e fatica alla preparazione.

L’incontro con Nicolò Martinenghi è stato un’occasione speciale e costruttiva per gli studenti del Dalla Chiesa, che, ispirati dalle parole del campione, si sono sentiti più motivati a perseguire i propri sogni atletici, con la consapevolezza che il cammino verso il successo è fatto di passione, sacrificio e perseveranza.