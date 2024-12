Mercatino Natalizio Missionario 2024 ad Albiolo

La Parrocchia Beata Vergine Annunciata di Albiolo invita tutti al Mercatino Natalizio Missionario 2024, un’occasione speciale per sostenere progetti solidali e prepararsi al Natale con prodotti di qualità. L’evento si terrà il 7 e 8 dicembre 2024 presso l’Oratorio, con apertura dalle 8:30 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 18:30.

Il mercatino propone un’ampia gamma di prodotti provenienti dal Mercato Equo-Solidale e da cooperative italiane impegnate in iniziative di solidarietà. Saranno disponibili generi alimentari come caffè, zucchero, miele, biscotti, marmellate, cioccolato, tisane, caramelle e incensi, oltre a specialità natalizie come panettoni, pandori e datteri. Tutti i prodotti sono artigianali e realizzati con cura da cooperative sociali, tra cui quella valtellinese.

In aggiunta, sarà possibile acquistare altri prodotti tipici di alta qualità, come patate in sacchetti da 5 kg, olio toscano in latte da 3 o 5 litri, Parmigiano Reggiano direttamente dal Caseificio Novese, e le pregiate lenticchie di Castelluccio di Norcia. Non mancheranno anche libri per bambini e adulti, con le ultime novità editoriali, e piante natalizie come stelle di Natale e ciclamini.

Il Mercatino Natalizio Missionario è un’occasione per fare acquisti responsabili, contribuendo a sostenere progetti solidali e comunitari. Ogni acquisto diventa un gesto d’amore e di aiuto concreto, come ricorda lo slogan dell’evento: “Il tuo amore aiuta, caspita che aiuta!”.