Nuovo direttivo per l’Anpi di Vedano Olona, Mauro Calzolari eletto presidente

Si è svolto nei giorni scorsi il rinnovo del direttivo della sezione Anpi Basso-Sankara di Vedano Olona.

Mauro Calzolari, conosciutissimo in paese dove è stato per molti anni medico di base, è stato eletto nuovo presidente della sezione. La nomina è avvenuta per acclamazione durante la riunione del direttivo, rinnovato a seguito dell’assemblea ordinaria tenutasi venerdì 27 dicembre nella sede di via Don Minzoni.

Il nuovo consiglio direttivo (nella foto), è stato votato all’unanimità ed è composto da Marzia Baroffio, Orietta Brentan (segretaria e tesoriere), Cristiano Citterio (garante), Francesca Nardelli, Luca Paglialonga e Sergio Vanoli.

Nel suo primo intervento da presidente, Calzolari ha espresso gratitudine per la fiducia accordatagli e ha sottolineato l’importanza dell’Anpi in un contesto storico e politico complesso: «Guidare la sezione Anpi Basso-Sankara è un onore e una grande responsabilità. Ringrazio il presidente uscente Rolando Lucioni per il suo prezioso contributo, in particolare nel coinvolgimento dei giovani, e mi impegno a proseguire questo percorso con nuove iniziative che promuovano i valori democratici e antifascisti. Invito tutta la comunità a unirsi a noi per difendere la Costituzione e contrastare ogni forma di intolleranza».

La sezione Anpi Basso-Sankara, punto di riferimento per la difesa dei valori costituzionali e antifascisti, rinnova così il proprio impegno e invita la cittadinanza a partecipare attivamente alle future iniziative.