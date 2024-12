Offerte SIM mobile per GPS Tracker: guida alle migliori soluzioni di connettività

La scelta della SIM per un GPS tracker rappresenta uno step davvero importante, specialmente se si considera la necessità di avere al proprio fianco un dispositivo affidabile ed efficace. I GPS perdono infatti la loro utilità, se non vengono supportati da una SIM capace di garantire una connettività di livello, indispensabile per un corretto monitoraggio della propria auto. In sintesi, la connessione deve essere sempre costante, con una copertura eccellente del segnale, per poter inviare tutte le informazioni sulla posizione del veicolo in tempo reale. Per questo motivo, è sempre il caso di valutare con attenzione le varie offerte SIM mobile, per trovare la soluzione ideale per il proprio GPS tracker.

Quantità di Giga disponibili

In primis, è importantissimo trovare una SIM mobile capace di reggere il carico di lavoro del GPS tracker: si fa riferimento nello specifico alla quantità di dati che il dispositivo invia per gli aggiornamenti sulla posizione del veicolo. In realtà molti device GPS economizzano su questo aspetto, richiedendo una soglia di traffico non elevata, per ottimizzare la spesa. Non per caso, esistono molte offerte SIM mobile, come quelle proposte da Very Mobile, che si basano su piani a basso costo senza rinunciare alla qualità del segnale e all’affidabilità. Naturalmente esistono anche dei device GPS che richiedono una soglia più alta in Giga, soprattutto se si parla dei tracker che si aggiornano in tempo reale. In altre parole, tutto dipende dalla frequenza di aggiornamento dei dati e chiaramente dal periodo di utilizzo del dispositivo, che alle volte può risultare prolungato.

Rapporto qualità prezzo

Un altro aspetto da tenere in considerazione riguarda ancora una volta la convenienza economica, ma si focalizza prettamente sul rapporto tra qualità e prezzo. Molti operatori presentano dei piani specifici per i dispositivi IoT, il che include anche i GPS tracker. Questi piani spesso propongono delle tariffe più convenienti rispetto alle soluzioni progettate per la connettività degli smartphone. Si può optare per queste opzioni a seconda delle proprie esigenze di utilizzo e del budget disponibile, dato che le varie offerte SIM mobile vanno incontro ad ogni desiderio o aspettativa. I piani prepagati possono ad esempio presentare una maggiore flessibilità, senza impegni a lungo termine. I piani ad abbonamento mensile, invece, sono ideali per chi sa già che farà un utilizzo continuativo del proprio GPS tracker, in quanto aumentano il risparmio.

Copertura di rete

La copertura di rete è un altro elemento determinante per valutare la convenienza delle offerte SIM mobile per i GPS tracker. Anche il miglior piano dati non sarà utile se la rete non risulta affidabile, e se manca la copertura nella zona in cui si intende utilizzare il dispositivo. Prima di scegliere un operatore o un’offerta, quindi, è bene verificare la copertura della rete, assicurandosi che arrivi almeno al 99,7% del territorio in 4G, e al 97% in 5G. Com’è chiaro, una buona copertura è essenziale per garantire che il tracker possa inviare le preziose informazioni sulla posizione del veicolo sempre e comunque, senza interruzioni.

Assistenza clienti

Prima di scegliere fra le offerte SIM, è altrettanto importante valutare l’assistenza clienti. Il servizio dev’essere di qualità, gestito da personale preparato e reperibile senza difficoltà.