Operazione antidroga a Parma, arrestate dieci persone. Le indagini hanno coinvolto anche Azzate

Venticinque persone denunciate, dieci arresti in flagranza, venti chilogrammi di marijuana sequestrati, quattro di cocaina, un chilo di hashish e oltre 25 mila dosi di stupefacenti destinati al mercato parmense, per un valore di circa 500 mila euro. Questi sono i numeri di una maxi operazione antidroga condotta dalla Procura di Parma, che ha visto il coinvolgimento delle forze dell’ordine in indagini che si sono protratte per più di un anno.

Il giro di spaccio smantellato ruotava attorno a un’organizzazione composta da tre cittadini italiani, tre marocchini, tre albanesi e un moldavo, tutti coinvolti in attività di detenzione, traffico e cessione di sostanze stupefacenti. Gli investigatori, grazie alla collaborazione tra diverse forze di polizia, hanno potuto ricostruire l’intero schema delle operazioni illecite, che si estendevano dalla provincia di Parma fino ad altre zone d’Italia e all’estero.

Le indagini sono cominciate nel febbraio 2023, quando la polizia giudiziaria ha individuato un albanese coinvolto in un’attività di traffico di cocaina. L’uomo si riforniva di sostanze stupefacenti in Italia e all’estero, utilizzando veicoli a noleggio. Le indagini si sono poi intensificate grazie a pedinamenti, intercettazioni e l’ausilio di dispositivi tecnologici, che hanno permesso di smascherare una rete ben strutturata di spaccio, che comprendeva anche furti in abitazioni per finanziare le operazioni illegali.

Nel corso delle indagini, è emerso che i membri dell’organizzazione erano coinvolti anche in furti in abitazione. Due episodi sono particolarmente significativi: il primo risale al luglio 2023, quando a Parma sono stati rubati gioielli, un orologio Baume Mercier e altri beni per un valore complessivo di circa 15 mila euro. Il secondo si è verificato ad Azzate, in provincia di Varese, a novembre 2023, dove sono stati sottratti un fucile, una carabina e una pistola.

Nel complesso sono stati sequestrati oltre 25 mila dosi di droga, destinati a rifornire il mercato parmense, e sono stati denunciati numerosi complici per traffico di stupefacenti, furti e associazione per delinquere. Inoltre, sono stati segnalati alla prefettura 57 giovani, residenti in provincia, come consumatori di stupefacenti.