Pietro Arese d’oro con la staffetta mista agli europei di cross ad Antalya

(Foto Grana/Fidal)

È stato un fine settimana di grandi risultati per gli atleti italiani agli Europei di cross – corsa campestre – che si sono tenuti ad Antalya, in Turchia.

Diversi gli allori conquistati dai portacolori azzurri: oro per Nadia Battocletti e per la squadra assoluta femminile, argento per Yeman Crippa e bronzo per la staffetta femminile Under 20.

E a conquistare il primo posto europeo è anche la staffetta mista composta da Sebastiano Parolini, Marta Zenoni, Sintayehu Vissa e Pietro Arese che hanno battuto in volata Francia e Gran Bretagna. Un grande successo qundi per Arese, varesino di adozione e allievo di Silvano Danzi, che alla fine all’ufficio stampa della Federazione di Atletica Leggera ha detto: «Una volata meravigliosa resa possibile dai miei tre compagni di squadra, che si sono battuti fino all’ultimo metro, ognuno di loro ha dato tutto, più di così non ce n’era. Io ho giocato un po’ di astuzia, se così possiamo dire: il francese ha rallentato per cercare di non spendere troppe energie perché si è trovato davanti, io non mi sono fatto spaventare, mi sono messo dietro e ho cercato di fare una volata in progressione negli ultimi trecento metri. E no, non mi sono fatto riprendere…».