Prevenzione: visite urologiche gratuite a Casalzuigno proposte dalla Lega italiana lotta contro i tumori

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) – Associazione Provinciale di Varese, in occasione della campagna “Nastro Blu” dedicata alla sensibilizzazione contro i tumori maschili, organizza una giornata di visite urologiche gratuite. L’appuntamento è fissato per sabato 7 dicembre 2024, presso l’Ambulatorio LILT di Casalzuigno, in Via Libertà 44.

Il tumore alla prostata: l’importanza della diagnosi precoce

Il tumore alla prostata rappresenta il tumore più diffuso nella popolazione maschile, con una prevalenza che supera il 20% di tutti i tumori diagnosticati negli uomini sopra i 50 anni. La diagnosi precoce rimane lo strumento più efficace per contrastare questa patologia, permettendo trattamenti tempestivi e maggiori probabilità di guarigione.

Come partecipare

Le visite gratuite sono accessibili su prenotazione, chiamando il numero 320 6176456. Le prenotazioni sono aperte dal lunedì al venerdì, dalle ore 17:00 alle 20:00.

Un invito alla prevenzione

Con il motto “Prevenire è vivere”, la LILT si impegna a sensibilizzare gli uomini sull’importanza della cura della propria salute. La campagna #LILTforMEN e #NastroBlu rappresenta un passo concreto verso la promozione della consapevolezza e della prevenzione dei tumori maschili, ribadendo che la salute non è mai una questione da rimandare.

Non perdere questa opportunità: proteggi la tua salute con un semplice gesto di prevenzione!