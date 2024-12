Tutti pazzi per Artigiano in Fiera a Milano, domenica da tutto esaurito tra bancarelle dal mondo e cibo etnico

Prima domenica da tutto esaurito per Artigiano in Fiera, la grande fiera dell’artigianato italiano ed internazionale che ha aperto ieri i battenti a Fieramilano Rho.

Fin dal mattino migliaia di persone hanno varcato le porte dello spazio espositivo, la più importante manifestazione internazionale dedicata all’artigianato, che quest’anno conta 2.800 stand espositivi provenienti da 90 Paesi del mondo in 8 padiglioni.

Tra le bancarelle si incontrano mondi, culture e prodotti di ogni tipo e l’occasione per fare un “giro del mondo” è doppiamente ghiotta: dall’abbigliamento al design, dall’arredo agli accessori, dai gioielli agli alimenti, passando dai prodotti per la salute, il benessere e il tempo libero si trova davvero di tutto, e nell’area food si possono assaggiare cibi di tutte le regioni e di tutte le nazioni.

Un’occasione per passare qualche ora in un’atmosfera unica e , per tantissimi, il posto giusto per fare scorta di regali di Natale.

(Ringraziamo per le foto il nostro lettore Gianfranco Galletti)

La fiera proseguirà fino all’8 dicembre. Nell’articolo qui sotto molte informazioni utili: