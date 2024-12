Pronti per la rapina, ma a Novazzano scatta la trappola: in manette un’intera banda

Un’intera banda di rapinatori finisce in manette in Canton Ticino: quattro persone (una donna e tre uomini) sono state arrestate all’ingresso in Svizzera al valico di Novazzano Marcetto.

Le autorità elvetiche li tenevano d’occhio da tempo, perché li sospettano di aver messo a segno almeno due rapine a danno di distributori in Ticino.

Giovedì scorso, 19 dicembre, è scattata la trappola, con il coinvolgimento della Polizia cantonale e dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), ovviamente coordinati dal Ministero Pubblico: le 4 persone sono state fermate dai collaboratori dell’UDSC in entrata in Svizzera appunto dal valico di Novazzano Marcetto.

La perquisizione della loro vettura ha permesso di recuperare anche un’arma.

I quattro arrestati sono una 60enne, un 42enne, un 33enne e un 31enne: sono tutti cittadini ecuadoriani residenti in Italia.

Le ipotesi di reato nei loro confronti sono di rapina, atti preparatori di rapina, infrazione alla Legge federale sulle armi, infrazione alla Legge federale sugli stranieri, falsità in certificati, guida senza autorizzazione e abuso delle targhe.

L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Veronica Lipari.