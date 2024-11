Rapina al distributore di Novazzano, gli autori in fuga vestiti di nero e con i gilet arancioni

Rapina in Canton Ticino, a Novazzano. Nella serata di venerdì 1 novembre, poco prima delle 18.30 in via Casate, è stato rapinato un distributore di benzina.

Stando a una prima ricostruzione, due uomini sono entrati nella stazione di servizio e hanno minacciato con una pistola una dipendente, facendosi quindi consegnare il denaro della cassa. Successivamente sono fuggiti in direzione dell’Italia a bordo di un’auto grigia su cui vi era una terza persona ad attenderli. Le ricerche, finora senza esito, sono scattate immediatamente. Non ci sono feriti.

Entrambi i rapinatori erano vestiti di nero con un cappuccio. Indossavano inoltre dei gilet arancioni.

Eventuali testimoni che hanno notato movimenti sospetti nei pressi del distributore sono pregati di contattare la Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.