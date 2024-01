Per l’incendio al centro richiedenti asilo di Novazzano ci sono due arresti

Sono due residenti nella struttura andata in fiamme giovedì i sospettati per aver appiccato le fiamme ad un materasso, abbrivio dell’incendio propagatosi al resto della struttura e che ha dato gran daffare ai pompieri per venire a capo delle fiamme. Ora a distanza di neppure 24 ore dai fatti c’è una prima svolta sul piano delle indagini.

Il Ministero pubblico, la Magistratura dei minorenni e la Polizia cantonale comunicano che in relazione all’incendio scoppiato ieri poco dopo le 12 in via Motta a Novazzano, presso il Centro federale d’asilo di Pasture, sono stati arrestati un 27enne e un sedicente 17enne, entrambi richiedenti l’asilo algerini residenti nella struttura.

L’ipotesi di reato nei loro confronti è di incendio intenzionale. L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Anna Fumagalli e dalla Magistratura dei minorenni. Parallelamente sono stati disposti degli approfondimenti medici per determinare la reale età del minorenne.