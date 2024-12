“Quando arriva il Natale?”. L’attesa più bella dell’anno al Teatro delle Arti di Gallarate

Il nuovo appuntamento con il teatro per tutti – bambini, ragazzi e “grandi” – al Teatro delle Arti di Gallarate è sabato 14 dicembre, con il delizioso spettacolo “Quando arriva Natale?”, di e con Silvano Antonelli

Una storia semplice, per sperimentare ricordi, profumi e climi dell’evento più atteso dell’anno. Uno spettacolo sull’attesa.

In mezzo alla scena, un albero di Natale. È ancora spoglio.

Arriva un personaggio portando uno scatolone. Borbotta e si lamenta che tutti gli anni tocca a lui addobbare l’albero, che tutti dicono di volerlo aiutare, ma quando è il momento di farlo non c’è mai nessuno!

Apre lo scatolone per prendere gli addobbi, ma lo scatolone è vuoto. Cioè, non proprio vuoto. Sul fondo è rimasto un mandarino. Forse un regalo dimenticato, forse un ricordo.

Il nostro personaggio si ricorda improvvisamente di quando era piccolo e dicembre profumava di mandarino.

Lo sbuccia, lo assaggia… e, come per magia, si ritrova, bambino, ad attendere il Natale.

Si ritrova a chiedere “Quando arriva Natale?” a tutti i suoi adulti di riferimento: la mamma, il papa, il nonno, la nonna, la maestra, la zia.

Ognuno cercherà di dare una risposta innescando varie scene, comiche e tenere, nelle quali il nostro personaggio-bambino si avvicinerà poco alla volta ad una piccola verità. Pensare e sperare che il Natale non arrivi quando arrivano i regali ma, forse, quando riusciremo a provare una piccola, autentica emozione.

Lo spettacolo è “giocato” utilizzando proprio gli addobbi natalizi che erano spariti dallo scatolone.

Appuntamento sabato 14 alle ore 15:30

Età consigliata: dai tre anni in su