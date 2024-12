Rinviata a sabato 7 dicembre l’inaugurazione delle Lucine di Natale a Leggiuno

L’incantevole atmosfera natalizia di Leggiuno si farà attendere un po’ più del previsto. L’inaugurazione delle tradizionali Lucine di Natale, inizialmente programmata per giovedì 5 dicembre, è stata posticipata a sabato 7 dicembre. In questa data, a partire da un orario ancora da definire, verranno accese le oltre 850.000 luci che, durante il periodo delle festività, trasformeranno il centro del paese in un vero e proprio spettacolo di luci, pronto a incantare grandi e piccini.

Seguiteci, vi porteremo in anteprima nell’incanto delle lucine, in diretta su VareseNews e sulla nostra pagina Facebook.

Per maggiori informazione sull’evento: A Leggiuno è tutto pronto per le Lucine di Natale 2024