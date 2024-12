Riqualificazione dell’arredo urbano: 100.000 euro per gli spazi pubblici di Busto Arsizio

Il Comune di Busto Arsizio dà il via a un progetto di riqualificazione dell’arredo urbano, con un investimento di 100.000€ per migliorare spazi pubblici, parchi e aree verdi. Su proposta del sindaco Antonelli, la Giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica che prevede una serie di interventi volti a rendere più funzionali e sicure le aree di svago e aggregazione cittadine. Di seguito gli interventi previsti per la manutenzione e valorizzazione degli spazi pubblici.

Manutenzione straordinaria Parco Marinai d’Italia

Il primo intervento riguarda il Parco Marinai d’Italia, dove sarà rimosso il gioco “barca”, ormai ammalorato, e sostituito con un nuovo gioco inclusivo in metallo. Inoltre, verranno ripristinati la pavimentazione antitrauma e la funzionalità dell’altalena, per garantire maggiore sicurezza e fruibilità a tutti i visitatori, specialmente ai bambini.

Realizzazione area cani Parco Nuovi Nati

Per i cittadini che possiedono un cane, è previsto l’intervento di realizzazione di un’area dedicata all’interno del Parco Nuovi Nati. La nuova area sarà recintata con circa 80 metri di plastica riciclata, garantendo uno spazio sicuro e adeguato per il gioco e la socializzazione degli animali.

Ripristino funzionalità Parco Museo del Tessile

Nel Parco Museo del Tessile sarà ripristinata la funzionalità dell’altalena inclusiva, così come sarà sistemata la pavimentazione antitrauma, per assicurare un’area gioco sicura per tutti i bambini, inclusi quelli con disabilità.

Sistemazione gazebo e pergolati

L’intervento prevede la demolizione di gazebo pericolanti nei parchi Principessa Mafalda, Campone e Milani, nonché la demolizione di un pergolato nel parco di via del Mastro. Questi interventi sono necessari per garantire la sicurezza degli utenti e prevenire eventuali incidenti.

Fornitura e posa di panchine

Nuove panchine saranno installate in diverse aree verdi della città, tra cui via Tolmino, Parco Comerio, Parco Sella e Parco del Mastro. Questi interventi contribuiranno a migliorare la fruibilità degli spazi pubblici, offrendo momenti di sosta e relax ai cittadini.

Fornitura e posa di cestini portarifiuti

In risposta alle necessità di decoro urbano, sarà prevista la fornitura e posa di cestini portarifiuti in metallo, con una capacità di 35 litri, da collocare in vari punti della città per garantire pulizia e ordine.

Sostituzione gioco bilico area verde via Machiavelli

In via Machiavelli, sarà riparato il gioco bilico danneggiato, un’area attrezzata molto apprezzata dai più piccoli. Il ripristino della struttura garantirà la sicurezza e il corretto funzionamento delle attrezzature ludiche.

Sistemazione sagome giochi a molla Nido Rossini

Nel giardino del Nido Rossini, saranno sostituite le sagome dei giochi a molla, per offrire ai bambini una giocattolo sicuro e stimolante, contribuendo al benessere e al divertimento dei più piccoli.

Sistemazione pavimentazione antitrauma scuola Materna Nazareth

Infine, nell’area esterna della scuola Materna Nazareth, si procederà al rattoppo della pavimentazione antitrauma, garantendo la sicurezza dei bambini che frequentano la scuola e l’area giochi adiacente.