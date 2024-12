Sabato 14 dicembre il presepe vivente con gli alunni della scuola Don Luigi Monza di Cislago

Per il ventitreesimo anno consecutivo, gli alunni e gli insegnanti della scuola primaria Don Luigi Monza di Cislago, che fa parte dell’Istituto Tirinnanzi, offriranno alla loro città il presepe vivente. Un momento, in collaborazione con il Comune, che è diventato una tradizione attesa dalle famiglie della scuola così come da tutti i cittadini perché è un’occasione unica per ripercorrere la storia della nascita di Gesù, riscoprendo insieme il vero significato del Natale. (foto di repertorio)

Di seguito i dettagli dell’evento: Cislago XXIII Edizione del Presepe Vivente della scuola primaria Don Luigi Monza sabato 14 dicembre alle ore 15.30 in Piazza E. Toti

Nel centro di Cislago, Piazza E. Toti si trasformerà in una piccola Betlemme ospitando il Presepe Vivente. L’evento avrà inizio con le attività dei bambini impegnati nelle botteghe artigiane e sarà accompagnato dai canti del coro scolastico. La giornata culminerà con la Sacra Rappresentazione che avrà luogo sul sagrato della chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta.

Le offerte raccolte saranno devolute all’ONG “Dalit” che dal 1998 promuove la dignità umana in Bangladesh e con cui la scuola Don Luigi Monza collabora da anni.