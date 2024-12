San Domenico riapre il 21 dicembre: “Pronti con la nuova cabinovia”

Il comprensorio sciistico di San Domenico tornerà a disposizione degli appassionati degli sport invernali a partire dal 21 dicembre. Un momento molto atteso, dopo l’anno sabbatico preso la scorsa stagione a causa dei lavori per la nuova cabinovia, e che permetterà di tornare sulla neve proprio a ridosso delle festività di Natale.

E sarà appunto il nuovo impianto di risalita il grande protagonista di quest’anno. Dopo un grande lavoro di costruzione e ristrutturazione da San Domenico si potrà salire in quota con una cabinovia di ultima generazione, con destinazione Alpe Ciamporino. I vantaggi sono tanti, a partire dalla stazione di partenza con un autosilo seminterrato con più di 400 posti auto coperti, zona imbarco e biglietterie tutte nella stessa struttura. Una soluzione che permetterà di arrivare in comodità e parcheggiare a pochi passi dalla cabinovia.

A metà strada poi una stazione intermedia: un’opera ingegneristica unica nel suo genere, un vero e proprio tunnel sotterraneo che permette di salire e scendere dalla cabinovia per una tappa a Casa Rossa, come con le vecchie seggiovie. A tutto questo si aggiunge la stazione di arrivo, situata esattamente nello stesso punto della vecchia seggiovia, con un nuovo edificio studiato per garantirti il massimo della velocità anche nei giorni più caotici. Infatti, in soli 9 minuti di viaggio, si arriva ai 2.500 metri di quota del Dosso.

Per i prezzi degli skipass e gli orari di apertura potete consultare la pagina dedicata del comprensorio, seguendo questo link.