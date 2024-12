Sette nuovi defibrillatori a Sesto Calende: “Un dono simbolo di solidarietà e attenzione”

Sette nuovi defibrillatori a Sesto Calende, in sostituzione dei precedenti, per una maggiore sicurezza in caso di emergenze. (foto d’archivio)

È questo il dono che, nel weekend che precede il Natale, la famiglia Gumier ha voluto fare alla Città, in memoria della signora Luisella, con la manutenzione che sarà garantita dal CVA (Corpo Volontari Ambulanze) nei prossimi anni. I defibrillatori saranno così suddivisi sul territorio Sestese: quattro nelle scuole, uno al campo sportivo, uno nella frazione di Lentate e un ultimo nel centro cittadino.

«Questo atto, compiuto in memoria della cara Luisella, rappresenta non solo un esempio di grande sensibilità e altruismo, ma anche un dono prezioso che contribuirà alla sicurezza e al benessere di tutti i cittadini – commenta la lista civica Sesto Futura, alla guida della città dopo la vittoria delle elezioni di giugno, e che ha nei propri rappresentanti anche Sergio Gumier, membro della famiglia donatrice -. La memoria di Luisella vivrà non solo nei cuori di chi l’ha conosciuta e amata, ma anche attraverso un gesto che avrà un impatto concreto e positivo sulla nostra comunità. Grazie Consigliere Gumier, per aver trasformato il ricordo di una persona speciale in un simbolo di solidarietà e attenzione verso il prossimo».