Sicurezza sul lavoro, il segretario regionale della Uil segnala uan situazione grave a Castiglione Olona

Un cantiere apparentemente ordinario ha acceso i riflettori su un problema urgente: la sicurezza sul lavoro. A sollevare il caso è stato Enrico Vizza, segretario generale della Uil Lombardia, che, trovandosi casualmente davanti a un sito edile privo di adeguate misure di sicurezza, ha deciso di intervenire con fermezza. «Quanti infortuni? Quante vittime ancora sul lavoro? Qual è il ruolo del committente, del direttore dei lavori e dei progettisti?».

Sono queste le domande che Vizza si è posto di fronte alla scena. “Non mi sarei aspettato di vedere qualcosa del genere in pieno centro abitato, in una zona così visibile. È una situazione che grida giustizia, non solo per le violazioni evidenti, ma soprattutto per il rischio inaccettabile che corrono i lavoratori”. Un cantiere fuori norma. Secondo quanto osservato da Vizza, i lavori di demolizione del tetto dell’immobile erano condotti senza l’utilizzo di un ponteggio adeguato, obbligatorio per garantire la sicurezza quando si opera oltre i due metri di altezza. «Un operaio presente sul posto non ha saputo fornire spiegazioni, perché non era il titolare. Di fronte a questa scena, ho ritenuto necessario chiedere di sospendere immediatamente i lavori e ho contattato le autorità competenti».

Vizza ha prontamente scritto al sindaco di Castiglione Olona, alla Polizia Locale e all’ATS Insubria, segnalando le gravi irregolarità. «È inaccettabile che nel 2024 si debba ancora assistere a situazioni del genere, quando esistono normative chiare per tutelare la vita dei lavoratori. Ho chiesto un intervento tempestivo per mettere in sicurezza il cantiere e prevenire possibili tragedie. Mi chiedo se il direttore dei lavori avrebbe il coraggio di salire su quel tetto nelle condizioni in cui ha mandato gli operai».

La risposta del Comune

L’appello del segretario generale della Uil non è rimasto inascoltato. Il sindaco di Castiglione Olona, Giancarlo Frigeri, ha reagito prontamente, incaricando la Polizia Locale di verificare la situazione e raccogliere la documentazione presso l’ufficio tecnico comunale. «Abbiamo provveduto a segnalare la difformità alle autorità competenti, inclusi i Carabinieri e l’ATS, per procedere con le opportune sanzioni e prescrizioni», ha dichiarato il sindaco.

“Zero Morti sul Lavoro”: un obiettivo da perseguire

L’intervento di Vizza si inserisce nella campagna della Uil “Zero Morti sul Lavoro”, un’iniziativa che punta a sensibilizzare istituzioni, imprese e cittadini sulla necessità di prevenire incidenti e garantire condizioni di lavoro dignitose. «Serve un cambio di mentalità – conclude Vizza –. La sicurezza sul lavoro non è un costo, ma un investimento in vite umane, che ogni azienda e ogni professionista dovrebbe considerare prioritario».