Sotto Natale Poste Italiane gestisce a Malpensa 100mila pacchi al giorno

Sotto Natale aumentano notevolmanetre i numeri del centro di smistamento di Poste Italiane a Milano Malpensa: se di solito questo movimenta quotidianamente circa 75.000 pezzi, con il picco natalizio salgono a quota 100mila mila.

Il centro, che si estende su una superficie di 7mila mq, si avvantaggia della vicinanza allo scalo aeroportuale da cui arrivano spedizioni tramite vettore aereo cargo provenienti dall’estero. Gli invii entrano nel network logistico di Poste Italiane che attraverso una rete capillare di centri di distribuzione si occupa delle consegne ai cittadini e alle imprese attraverso i portalettere. Il Centro smista le spedizioni estere in ingresso non solo per la Lombardia a cui va il 25% degli invii, ma per tutto il resto d’Italia.

«Il centro di smistamento di Malpensa – spiega Silvia Cutrupi, Direttrice del centro – è un’infrastruttura strategica che consente di proseguire nel solco della grande trasformazione del nostro core business di corrispondenza e pacchi e di rispondere al meglio alla continua crescita dell’e-commerce. Operando in sinergia con la rete distributiva più capillare d’Italia, valorizzando le opportunità offerte dalla digitalizzazione dei servizi a sostegno dello sviluppo, e cogliendo i vantaggi offerti dalla convergenza tra pagamenti digitali e telecomunicazioni mobili, il centro di Milano Malpensa permette di continuare a realizzare il percorso di sviluppo e innovazione delineato dal piano industriale “The connecting Platform” fornendo un contributo decisivo per la diffusione dell’e-commerce e della digitalizzazione nel Paese».

Per il picco delle festività Poste Italiane ha assunto sul centro di smistamento 30 risorse che si aggiungono agli oltre 130 già impegnati nelle attività di smistamento, per poter gestire l’incremento di pacchi che ha toccato il 30% per i pacchi nazionali e il 20% per gli internazionali.

La struttura di Malpensa sostiene la strategia di Poste Italiane di crescita nella logistica legata agli acquisti online attraverso investimenti tecnologici, alleanze con partner strategici e l’attivazione di servizi sempre più vicini alle esigenze dei cittadini che effettuano acquisti on line e delle imprese attive nella vendita di prodotti su Internet.

L’hub di Malpensa si affianca al vicino centro di Lonate Pozzolo, anch’esso dedicato alle lavorazioni di spedizioni provenienti dall’estero e insieme completano il network di Centri di Smistamento che vanta in Lombardia la presenza di stabilimenti fondamentali per la logistica a livello Italia; tra questi i Centri di Peschiera Borromeo, Roserio, Brescia e l’innovativa struttura di Landriano in provincia di Pavia.