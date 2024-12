Spaccio e detenzione di stupefacenti, sequestrati sei chili di hashish, eroina e cocaina

Hashish, eroina e cocaina, in totale sei chili di “roba” sequestrati dalla Polizia di Stato di Busto Arsizio. In manette sono finiti due uomini ed una donna.

L’indagine è partita dalla segnalazione di movimenti sospetti intorno al domicilio di una persona conosciuta per essere uno spacciatore nel comune di Somma Lombardo.

Dopo un breve periodo di osservazione, gli agenti hanno notato una donna in compagnia di due uomini che si muovevano in modo furtivo, nell’evidente tentativo di non essere notati: uno di loro è un 42enne marocchino ricercato dalle forze dell’ordine in quanto colpito da un ordine di carcerazione per una condanna a otto anni di reclusione e 62.000 euro di multa oltre ad un ordine di custodia cautelare sempre per reati attinenti il traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.

I tre sono stati visti salire a bordo di un’auto, che gli agenti hanno deciso di pedinare per un breve tragitto, per poi fermarla e procedere al controllo degli occupanti. Appena fermato il veicolo, il conducente, un cittadino marocchino di 27 anni, ha tentato la fuga, venendo però immediatamente bloccato. Il latitante, vistosi scoperto, non ha invece opposto resistenza, così come la donna, un’italiana di 28 anni residente nel Novarese.

Gli agenti hanno quindi proceduto ad un controllo del veicolo, trovando e sottoponendo a sequestro la somma di oltre 11.000 euro, occultati addosso al latitante. Oltre a ciò, all’interno dell’autovettura sono stati trovati quasi due chilogrammi di cocaina e quasi un chilo e mezzo tra eroina e hashish.

I controlli sono stati estesi all’abitazione usata dalle tre persone fermate, in cui sono stati trovati altri 1.100 euro e altra sostanza stupefacente tra eroina, cocaina ed hashish per un peso totale di quasi tre chilogrammi.

La donna e i due uomini sono pertanto stati arrestati nella flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente in concorso tra di loro. Contemporaneamente, al 42enne latitante sono stati notificati i due provvedimenti restrittivi a cui fino ad oggi si era sottratto.

Per gli uomini di sono aperte le porte del carcere di Busto Arsizio mentre la donna è stata ristretta presso il Carcere di Como.

Complessivamente sono stati sottoposti a sequestro oltre 12.000 euro in contanti, 2 chili e 700 grammi di hashish; un chilo e 200 grammi di eroina e quasi 2 chili e 300 grammi di cocaina.