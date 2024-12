Terzo 0-0 di fila per la Varesina: pari senza reti anche a Merate

La sfida tra Casatese Merate e Varesina è terminata sullo 0-0. Per la squadra di mister Marco Spilli si tratta del terzo pareggio a reti inviolate consecutivo. In questa partita c’è stato il debutto in rossoblù per il neoacquisto Davide Pirola, protagonista in negativo perché nel finale di partita ha rimediato un’espulsione per somma di ammonizioni.

Con questo risultato le Fenici sono scivolate a -4 dalla capolista Ospitaletto, la quale ha ottenuto i tre punti grazie alla contemporanea vittoria per 2-0 in casa del Club Milano. Tale successo ha permesso alla formazione bresciana di guadagnare due punti anche sul Desenzano, attualmente secondo. Dopo essere stati fermati sul 3-3 dal Vigasio, i gardesani si trovano a -3 dalla vetta e con un punto di vantaggio nei confronti della Varesina.