Tornano i cesti natalizi LeviSalumi, con prodotti locali e tante eccellenze

Anche quest’anno LeviSalumi di Cislago (VA) rinnova l’appuntamento con i suoi tradizionali cesti natalizi, un’esplosione di sapori che combinano la qualità artigianale locale con l’eccellenza di prodotti selezionati da tutta Italia. Accanto alle specialità natalizie firmate Levis – dai salametti alla birra, al vino, al tartufo e alla paprika dolce – l’offerta di quest’anno si arricchisce con le proposte di piccoli produttori che portano avanti con passione la tradizione e il gusto autentico italiano. Nella galleria fotografica tutte le idee regalo, dai cesti alle scatole natalizie.

I cesti includeranno l’olio IGP Toscano Agri Terra Nera, ora disponibile anche in versione biologica, e le deliziose composte e giardiniere fatte in casa di Agri5sensi, una piccola realtà di Ivrea che vanta anche un suggestivo orto didattico. Non mancheranno la pasta di grano italiano del Pastificio Morelli, la Toma nostrana della Latteria Montana Val di Scalve, la polenta macinata a pietra di Cascina Molino, i taralli artigianali pugliesi e i gustosi ragù di selvaggina firmati Casale Senesi. Per completare l’esperienza, ci saranno le birre artigianali di The Wall e i vini toscani biologici di Colli del Vento.

Oltre ai cesti natalizi, Levi Salumi avvia la produzione dei classici della tradizione invernale: cotechini, mortadelle di fegato, zamponi freschi e il tipico Capèl del Préd (cappello del prete), perfetti per le tavolate delle feste. Ogni confezione Levi è un viaggio nei sapori, un regalo che celebra la tradizione e la qualità del territorio, valorizzando i prodotti di artigiani e piccoli produttori che condividono la stessa passione per l’eccellenza.