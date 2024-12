Trovato mentre contratta la vendita di droga: denunciato dalla Polizia di Como

La Polizia di Stato, nel pomeriggio di venerdì, ha denunciato per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti, un 20enne di origine marocchina, cittadino italiano e residente a Rovellasca (CO), con precedenti di polizia specifici.

Nel contesto del costante impegno nel controllo del territorio operato sia in città che in tutto l’hinterland di Como, come emerso nelle riunioni tecniche di coordinamento tenutesi in prefettura e prontamente veicolate dal Questore Marco Calì, nel pomeriggio di ieri, una volante in via Anzani ha notato un capannello di tre persone confabulare tra loro decidendo di effettuare un controllo dei documenti.

Dei tre, l’atteggiamento del 20enne marocchino, ha insospettito i poliziotti, infatti la volante avvicinandosi, ha visto il gruppetto dividersi e l’uomo distinguersi cercando di allontanarsi allungando notevolmente il passo, gli agenti notavano inoltre che aveva occultato qualcosa nella tasca del giubbotto.

Raggiunto e controllato, nella tasca del giubbotto gli sono stati trovati 2 grammi e mezzo di hashish e 800 euro in contanti, veniva quindi portato in Questura e identificato.

Dalle risultanze il 20enne è risultato avere precedenti di polizia, soprattutto per reati inerenti lo spaccio di droga e in virtù di ciò, ritenendo inoltre il denaro che deteneva il provento dell’attività illecita di spaccio, è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Anche dopo i recenti interventi anche di tipo amministrativo, con la chiusura per 20 gg di una sala slot, non vengono allentati i controlli in via Anzani e zone limitrofe per ridurre tutte le sacche di criticità segnalate ed analizzate dalla Questura di Como.