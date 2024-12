Un nuovo percorso nei boschi di Gerenzano per unire il Parco dei Mughetti e il Bosco del Rugareto

Nei boschi di Gerenzano nasce un nuovo percorso segnato che unisce due aree di grande interesse ambientale.

Nei giorni scorsi è stata stata posizionata la segnaletica del percorso escursionistico tra Gerenzano e Rescaldina, ovvero tra il parco Aironi e il parco Iasilli di via Nenni a Rescaldina.

L’itinerario è di circa 2,8 chilometri e si sviluppa prevalentemente nei boschi di Gerenzano, con un tratto su strada urbana corrispondente alle vie Inglesina, Risorgimento e Lepetit. Dall’inizio di quest’ultima si stacca inoltre un sentiero che raggiunge la frazione Massina del comune di Cislago.

«Il percorso è stato ideato dall’Ufficio del Parco dei Mughetti, in accordo con il Parco Bosco del Rugareto – spiegano i responsabili del Plis parco dei Mughetti – L’intento è quello di mettere in connessione le due aree protette e di incentivare la fruizione di una porzione di territorio spesso oggetto di degrado. Invitiamo gli escursionisti a piedi, in bicicletta e a cavallo a percorrere il nuovo itinerario e ad inviare eventuali segnalazioni all’Ufficio del Parco dei Mughetti».

Il Plis – Parco Locale d’Interesse Sovracomunale dei Mughetti, comprende i comuni di Origgio, Uboldo, Gerenzano e Cerro Maggiore, quindi le provincia di Varese e la Città metropolitana di Milano, e si estende su una superficie di 1.460 ettari collocata lungo il corso inferiore del torrente Bozzente.

Il territorio del Parco fa parte di una delle aree riconosciute da Regione Lombardia come prioritarie per la conservazione della biodiversità nella pianura lombarda: esso infatti ospita diverse specie animali e vegetali protette, che contribuiscono alla ricchezza della Rete Ecologica Regionale. Inoltre all’interno del Parco è ancora possibile osservare il paesaggio agricolo tradizionale, ricco di numerose testimonianze storiche.

Qui la mappa del nuovo percorso escursionistico