Un Presepe per illuminare la Piana di Montonate e dar vita all’Ecomuseo

L’associazione Montonate CSI e l’Ecomuseo Piane e Luoghi Viscontei del Varesotto organizzano anche quest’anno il tradizionale scambio di auguri territoriale, in programma domenica 22: al centro il Presepe allestito presso la cappella votiva di San Gaetano in un’occasione aggregativa in cui fare comunità.

Il tutto nella cornice campestre della Piana di Montonate, una di quelle che danno il nome all’Ecomuseo, i cui itinerari passano anche per questo storico sito di culto.

In programma la camminata a lume di lanterna dei ragazzi degli oratori, la Santa Messa delle 17:00 nel suggestivo crepuscolo agreste e, per concludere, uno scambio di auguri con dolci natalizi e vin brulé per scacciare il freddo.

In più, per tutto il periodo delle feste natalizie, sarà aperto il concorso di disegno rivolto agli asili e alle scuole elementari del territorio: i disegni potranno essere lasciati a decorare la cappella e ci saranno degli speciali premi.

Obiettivo: rendere ancora più bello un sito di interesse della zona e coinvolgere le nuove generazioni in attività che permettano di sviluppare un legame con il proprio territorio.

Un altro contest aperto a tutti riguarderà invece l’aspetto fotografico e paesaggistico e, anche in questo caso, non mancano premi importanti, in collaborazione con attività commerciali e agricole del Territorio.