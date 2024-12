Una spesa Veg completa con 25 euro. Ecco cosa scegliere da Tigros

Con gli sconti che è possibile maturare facendo la spesa da Tigros e utilizzando la nuova Tigros Christmas Card vale la pena guardare un po’ più a fondo tra gli scaffali del supermercato e sfruttare il più possibile ogni possibilità di risparmio. Ad esempio, lo sapevi che da Tigros puoi trovare un’ampia scelta di prodotti veg – vegani o vegetariani – grazie anche all’ottimo rapporto qualità prezzo della linea Via Verde Bio? Abbiamo provato a fare una spesa “tipo” con qualche prodotto base, frutta e verdura di stagione e qualche articolo più sfizioso. Partiamo dal fresco: come verdura abbiamo scelto una piccola zucca butternut (di zucca in realtà ce ne sono ancora molte varietà. In questo caso abbiamo scelto la butternut perché la troviamo tra le più semplici da pulire e lavorare ma anche la hokkaido che potete trovare da Tigros è molto buona). Perfetta per una vellutata, risotti, salse e molto altro. Poi dei broccoli che sono molto versatili: adatti sia per una pasta che per una minestra o un contorno veloce da ripassare ad esempio con uvetta e pinoli. Tra la frutta troviamo davvero ottime le Clementine di Calabria IGP e per questo le abbiamo aggiunte alla spesa.

Nel reparto delle confezioni in scatola abbiamo preso dei pomodorini interi non pelati, sono leggermente più dolci dei classici pelati per il sugo e sono un’ottima soluzione anche in semplicità, abbinati a un leggero soffritto per condire la pasta ma anche per la pizza o da aggiungere a una minestra di legumi in queste fredde sere autunnali.

A proposito di legumi: nel carrello abbiamo aggiunto una bustina di lenticchie verdi perché possono diventare l’ingrediente principale di una minestra o di un ragù (un sugo, più in generale) a base vegetale. Queste in particolari (della linea Via Verde) sono ottime anche da sole, cuociono relativamente in fretta e non hanno bisogno di ammollo. Tra i prodotti in scatola, da Tigros, ci sono veramente tante proposte valide: dai classici borlotti ai fagioli di soia. In questo caso abbiamo scelto i cannellini, dal gusto più delicato, adatto anche a chi non ama particolarmente il gusto dei fagioli. Vanno benissimo per minestre, pasta e sono ottimi da frullare per realizzare hummus e salse (qualcuno li usa anche per fare gli gnocchetti di fagioli al posto o insieme alle patate nella classica ricetta) e poi abbiamo preso i ceci, tra i protagonisti della cucina vegetale.

Nei punti vendita Tigros fino all’8 dicembre è possibile acquistare la nuova la TIGROS Christmas Card, una tessera che dall’1 al 24 dicembre permetterà di ottenere uno sconto del 10% su ogni spesa, da utilizzare per la spesa successiva (LEGGI QUI).

Come pasta, naturalmente va a gusti: in questo caso noi abbiamo preso le pennette lisce Primia. Sono ottime (naturalmente se amate la pasta liscia, se no consigliamo la versione classica) per i primi piatti con sugo di verdure proprio per la loro consistenza e formato. Per variare sui cereali abbiamo preso anche un pacchetto di farro perlato. Quello della linea Via Verde cuoce in circa 40 minuti e si può preparare in abbondanza e utilizzarlo in preparazioni diverse. È una valida soluzione non solo per le minestre o i primi piatti con verdure e legumi ma anche per chi deve preparare un pasto da portare al lavoro che si possa preparare la sera prima e condire ottimizzando gli ingredienti che si hanno a disposizione.

Tra i piatti pronti abbiamo scelto gli gnocchi rigati di Via Verde. Sono vegetali e si possono preparare in pochi minuti anche in padella condendoli con il sugo che preferiamo. Con gli ingredienti che abbiamo acquistato possiamo preparare un buon sugo di lenticchie e pomodorini ma sono buoni anche con qualche foglia di salvia o con un trito di erbette aromatiche. Abbiamo voluto provare inoltre le piadine multicereali (con farro, segale e avena) di Primia. Visto che abbiamo preso la zucca possiamo far dorare in padella delle fettine da aromatizzare con delle spezie e accompagnare con un ingrediente che dia un po’ di contrasto. In questo caso abbiamo acquistato un Philadelphia vegetale, una preparazione a base di mandorla e avena che consigliamo a chi ama provare dei prodotti surrogati ai formaggi tradizionali.

Per la colazione, le bevande calde o le pause merenda: abbiamo acquistato due tipi di latte vegetale (soia e di riso), sia per la colazione che per l’utilizzo nelle preparazioni in cucina e dei fiocchi di avena integrali che vanno bene per realizzare dei dolcetti o, per chi lo preferisce, il porridge da condire a piacere.

Infine una nota dolce, con la scelta più classica quella di una barretta di cioccolato, in questo caso Primia Fondente Extra che contiene pochissimi ingredienti e una percentuale di cacao minimo pari al 72 per cento.

Cos’è la Tigros Christmas Card 2024

A sconti fatti, straconviene è lo slogan usato da TIGROS per una innovativa campagna dedicata ai propri clienti. Si deve acquistare una card per poter usufruire degli sconti previsti e la proposta è davvero notevole.

Dal 1° al 24 dicembre, infatti, si può ottenere uno sconto del 10% su ogni spesa, da utilizzare per la spesa successiva. La Christmas Card è disponibile in tutti i supermercati TIGROS fino all’8 dicembre, al costo di 9,90 euro (riservata ai titolari di TIGROS Card).

DOVE TROVARE LA TIGROS CHRISTMAS CARD

La TIGROS Christmas Card può essere acquistata in tutti i punti vendita TIGROS dal 15 novembre all’8 dicembre 2024 al prezzo di 9,90€ esclusivamente dai possessori di TIGROS Card e TIGROS Carta Oro.

ABBINAMENTO CON LA TIGROS CARD

La TIGROS Christmas Card è una carta strettamente personale, non cedibile a terzi. Può essere acquistata una sola TIGROS Christmas Card per ogni TIGROS Card o Carta Oro a cui verrà abbinata in modo univoco. Non è possibile richiedere l’abbinamento della TIGROS Christmas Card ad una TIGROS Card o Carta Oro diversa da quella con cui è stato effettuato l’acquisto.

VALIDITÀ DELLA TIGROS CHRISTMAS CARD

La TIGROS Christmas Card è valida dal 1° al 24 dicembre per tutte le spese effettuate nei punti vendita TIGROS ad esclusione della spesa online (TIGROS @Casa e TIGROS Drive).

MATURAZIONE SCONTO

La TIGROS Christmas Card dà diritto ad uno sconto del 10% sul totale di ogni spesa effettuata nel periodo di validità, da usufruire su quella successiva (cash back). L’importo del cash back maturato in ogni spesa viene automaticamente scontato nella spesa successiva; esso è visibile sullo scontrino all’apposita voce “XMAS Card”.

Il valore dello sconto si matura sul totale dello scontrino, al netto di buoni sconto, cash back precedentemente maturati e utilizzati nello stesso scontrino, eventuali resi. Sono inoltre esclusi gli acquisti di: latte prima infanzia, gift card, Melaregalo, giornali, riviste, libri, ricariche telefoniche, cofanetti regalo, pellet, grandi elettrodomestici ed il pagamento bollettini.

La TIGROS Christmas Card non è cumulabile con altre convenzioni attive che verranno automaticamente escluse.

Gli importi maturati durante il periodo di validità della promozione potranno essere usufruiti fino al 31 dicembre 2024.

LIMITAZIONI ALL’UTILIZZO

L’utilizzo della TIGROS Christmas Card è limitato alle spese destinate ad un normale consumo famigliare. Per tale motivo oltre i 2.000€ di spesa effettuati nel periodo di validità, non verrà più maturato alcun valore di sconto.

COME UTILIZZARE LA TIGROS CHRISTMAS CARD

Per maturare ed utilizzare il cash back occorre passare la banda magnetica della TIGROS Christmas Card sull’apposito lettore in cassa.

Con il servizio Cassa Self: premere il tasto “Xmas Card/Convenzioni” e passare la banda magnetica della TIGROS Christmas Card sull’apposito terminale.

Con i terminalini Spesa Veloce: è sufficiente usare la propria TIGROS Card per sganciare il terminale dall’apposito supporto. Il sistema riconoscerà automaticamente se è stata attivata la promozione sulla vostra TIGROS Card.

NOTE IMPORTANTI

L’importo maturato del cash back non può essere convertito in contanti o accreditato su una carta di credito.

In caso di smarrimento o furto la TIGROS Christmas Card non potrà essere rimborsata o sostituita.

La promozione è valida fino ad esaurimento delle TIGROS Christmas Card. Sono state prodotte 150 mila card.