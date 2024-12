Pandoro o panettone? Classico o glassato? Da Tigros ce n’è per tutti i gusti

Con gli sconti che è possibile maturare facendo la spesa da Tigros e utilizzando la nuova Tigros Christmas Card vale la pena guardare un po’ più a fondo tra gli scaffali del supermercato e sfruttare il più possibile ogni possibilità di risparmio. Ad esempio, lo sapevi che da Tigros puoi trovare panettone e pandoro di pasticceria, accontentando tutti i gusti?

Pandoro e panettone con le loro storie, tradizioni e varianti, non possono mancare durante il periodo delle feste, simbolo dell’arrivo del Natale e spesso apprezzato dono: da una parte, c’è il pandoro, con la sua soffice leggerezza e la forma a stella, dall’altra il panettone, ricco di canditi, uvetta e profumi che inondano la casa.

Dando per scontato che il panettone classico è il protagonista indiscusso della tavola natalizia e che non può mancare sotto l’albero, nei supermercati Tigros è possibile trovare delle alternative anche per chi ama sperimentare gusti particolari.

Per chi cerca un’alternativa più originale infatti, la pasticceria di Tigros propone una selezione di panettoni dalle varianti creative, che sanno come sorprendere. Il panettone albicocca e caramello unisce la dolcezza delle albicocche e la ricchezza del caramello, creando una combinazione perfetta per un’esperienza gustativa unica.

Per gli amanti del pistacchio, il panettone al pistacchio glassato è una golosa alternativa, con una glassa che esalta il sapore della frutta secca e lo rende irresistibile.

Un’altra proposta originale è il panettone pere e cioccolato, dove la dolcezza delle pere si sposa con il cioccolato fondente per una ricetta che richiama la tradizione. Chi cerca un mix di sapori rustici troverà invece nel panettone fichi e mandorle una combinazione che unisce la morbidezza dei fichi alla croccantezza delle mandorle.

Infine, il panettone mela e cannella è il dolce che richiama i profumi più caldi del Natale, con la mela che si fonde perfettamente con la cannella, un abbinamento che scalda il cuore.

Insieme al panettone, il pandoro è un altro simbolo del Natale. Con la sua forma a stella e la sua consistenza soffice che certo non manca. Sia che lo si scelga nella versione classica, da spolverare con zucchero a velo, sia che lo si personalizzi con creme o frutta, il pandoro rappresenta un must-have delle feste, sempre apprezzato per la sua leggerezza e il suo sapore delicato.

Ovviamente la scelta non finisce qui. Chi non ama ne il panettone, ne il pandoro, ci sono tante altre leccornie tra le quali scegliere: dalla frutta secca ai cioccolatini.

Nei punti vendita Tigros fino all’8 dicembre è possibile acquistare la nuova la TIGROS Christmas Card, una tessera che dall’1 al 24 dicembre permetterà di ottenere uno sconto del 10% su ogni spesa, da utilizzare per la spesa successiva (LEGGI QUI).

TESTO E CHIUSURA

Cos’è la Tigros Christmas Card 2024

A sconti fatti, straconviene è lo slogan usato da TIGROS per una innovativa campagna dedicata ai propri clienti. Si deve acquistare una card per poter usufruire degli sconti previsti e la proposta è davvero notevole.

Dal 1° al 24 dicembre, infatti, si può ottenere uno sconto del 10% su ogni spesa, da utilizzare per la spesa successiva. La Christmas Card è disponibile in tutti i supermercati TIGROS fino all’8 dicembre, al costo di 9,90 euro (riservata ai titolari di TIGROS Card).

DOVE TROVARE LA TIGROS CHRISTMAS CARD

La TIGROS Christmas Card può essere acquistata in tutti i punti vendita TIGROS dal 15 novembre all’8 dicembre 2024 al prezzo di 9,90€ esclusivamente dai possessori di TIGROS Card e TIGROS Carta Oro.

ABBINAMENTO CON LA TIGROS CARD

La TIGROS Christmas Card è una carta strettamente personale, non cedibile a terzi. Può essere acquistata una sola TIGROS Christmas Card per ogni TIGROS Card o Carta Oro a cui verrà abbinata in modo univoco. Non è possibile richiedere l’abbinamento della TIGROS Christmas Card ad una TIGROS Card o Carta Oro diversa da quella con cui è stato effettuato l’acquisto.

VALIDITÀ DELLA TIGROS CHRISTMAS CARD

La TIGROS Christmas Card è valida dal 1° al 24 dicembre per tutte le spese effettuate nei punti vendita TIGROS ad esclusione della spesa online (TIGROS @Casa e TIGROS Drive).

MATURAZIONE SCONTO

La TIGROS Christmas Card dà diritto ad uno sconto del 10% sul totale di ogni spesa effettuata nel periodo di validità, da usufruire su quella successiva (cash back). L’importo del cash back maturato in ogni spesa viene automaticamente scontato nella spesa successiva; esso è visibile sullo scontrino all’apposita voce “XMAS Card”.

Il valore dello sconto si matura sul totale dello scontrino, al netto di buoni sconto, cash back precedentemente maturati e utilizzati nello stesso scontrino, eventuali resi. Sono inoltre esclusi gli acquisti di: latte prima infanzia, gift card, Melaregalo, giornali, riviste, libri, ricariche telefoniche, cofanetti regalo, pellet, grandi elettrodomestici ed il pagamento bollettini.

La TIGROS Christmas Card non è cumulabile con altre convenzioni attive che verranno automaticamente escluse.

Gli importi maturati durante il periodo di validità della promozione potranno essere usufruiti fino al 31 dicembre 2024.

LIMITAZIONI ALL’UTILIZZO

L’utilizzo della TIGROS Christmas Card è limitato alle spese destinate ad un normale consumo famigliare. Per tale motivo oltre i 2.000€ di spesa effettuati nel periodo di validità, non verrà più maturato alcun valore di sconto.

COME UTILIZZARE LA TIGROS CHRISTMAS CARD

Per maturare ed utilizzare il cash back occorre passare la banda magnetica della TIGROS Christmas Card sull’apposito lettore in cassa.

Con il servizio Cassa Self: premere il tasto “Xmas Card/Convenzioni” e passare la banda magnetica della TIGROS Christmas Card sull’apposito terminale.

Con i terminalini Spesa Veloce: è sufficiente usare la propria TIGROS Card per sganciare il terminale dall’apposito supporto. Il sistema riconoscerà automaticamente se è stata attivata la promozione sulla vostra TIGROS Card.

NOTE IMPORTANTI

L’importo maturato del cash back non può essere convertito in contanti o accreditato su una carta di credito.

In caso di smarrimento o furto la TIGROS Christmas Card non potrà essere rimborsata o sostituita.

La promozione è valida fino ad esaurimento delle TIGROS Christmas Card. Sono state prodotte 150 mila card.