Va a fuoco la batteria dell’auto a Busto Arsizio, ragazzo ustionato mentre presta soccorso

Un ragazzo di 27 anni è rimasto ustionato in modo serio (anche se non in pericolo di vita) mentre cercava di spegnere le fiamme sprigionatesi da un veicolo.

È avvenuto a Busto Arsizio, poco dopo le 8 del mattino di oggi, martedì 3 dicembre, nelle vicinanze di un distributore di benzina di via per Fagnano. Improvvisamente si sono sviluppate le fiamme su un veicolo in transito che ha accostato nella zona: sul veicolo c’erano una donna di 42 anni e la figlia di dieci mesi che sono scese al volo, chiedendo aiuto. Il benzinaio è arrivato subito e ha cercato di spegnere le fiamme, che provenivano dal vano batteria all’interno del veicolo, una Mercedes a gasolio (la batteria, in quel modello, si trova non nel cofano ma sotto il sedile del passeggero).

Il 27enne ha riportato ustioni agli arti superiori ed è stato soccorso dall’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio: è stato trasferito in ospedale a Legnano in “codice giallo”, vale a dire con lesioni serie ma non in pericolo di vita.

Sul posto sono nel frattempo intervenuti anche i Vigili del fuoco del distaccamento Sempione, che hanno spento le fiamme e poi messo in sicurezza l’area.

La donna e la bambina non avrebbero invece riportato ferite.