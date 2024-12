Valzer dei manager della sanità in Lombardia: Carlo Nicora sostituito alla guida dell’Istituto dei Tumori

La Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso, ha definito alcune variazioni nella guida di direzioni generali delle ATS e ASST lombarde. ( foto tratta dal sito dell’Istituto dei Tumori)

Alla direzione generale dell’ATS Valpadana Stefano Manfredi sostituisce Ida Ramponi; all’ATS Montagna Monica Fumagalli sostituisce Vincenzo Petronella e all’ASST Valtellina/Alto Lario Ida Ramponi sostituisce Monica Fumagalli.

Contestualmente, per quanto riguarda gli IRCCS – con un decreto del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana – sono stati indicati ai rispettivi CdA, per la direzione generale dell’Istituto dei Tumori di Milano il nominativo di Maria Teresa Montella al posto di Carlo Nicora, mentre per la direzione del San Matteo di Pavia quello di Vincenzo Petronella al posto di Stefano Manfredi.

Carlo Nicora, igienista varesino, era stato nominato DG nel 2022 dopo aver guidato il San Matteo di Pavia. Come riporta Milano Today Nicora è stato colto di sorpresa dalla decisione della giunta lombarda.

Proprio poche settimane fa avevo dato la mia disponibilità a continuare l’incarico di direttore generale in Istituto ed era stata favorevolmente accolta. Avrei proseguito con immutato entusiasmo il mio servizio. All’ultimo minuto, in modo inaspettato e a dispetto della mia speranza di rimanere con voi, nonostante la mia lunga esperienza nel settore ospedaliero e negli Irccs, per ragioni che non mi sono sinceramente note, si è ritenuto che la mia esperienza in Istituto non dovesse più proseguire, pertanto ho deciso di dimettermi dall’incarico il 30 dicembre”