Varese batte Castelvecchio nel big match: premiato il collettivo biancorosso

Big match doveva essere e big match è stato: la partita tra Amca Elevatori Varese e Nordest Castelvecchio si è rivelata, come previsto, una vera sfida d’alta quota per la Serie B di basket in carrozzina, con il successo ottenuto dai biancorossi di coach Zorzi con il punteggio di 79-67.

L’HS Varese si mette quindi nella migliore condizione possibile per puntare al primo posto del girone anche se il campionato è solo alla terza giornata. Viste però le forze in campo, gli incroci davvero determinanti sono pochi e vincerli diventa uno snodo cruciale verso i playoff.

A Bizzozero è stata una battaglia sul filo dell’equilibrio, con Varese che ha provato più volte l’allungo ma che è stata ripresa dagli isontini in diverse occasioni e viceversa. Poi, nei 5′ finali, il break con cui l’Amca ha allungato il vantaggio sino al +12 conclusivo grazie alla forza del collettivo. Se infatti per Castelvecchio è stato un eroico Andrea Saracino a garantire punti (36 alla fine), Varese ha potuto contare su cinque uomini in doppia cifra capitanati dall’eccellente Alessandro Nava (foto in alto di M. Longo), autore di 20 punti, preciso al tiro e abile in contropiede.

Buono anche l’apporto di Silva, schierato “una tantum”, e in generale brava l’HSV a sfruttare il bonus falli degli avversari per andare a segno a ripetizione dalla lunetta nei minuti finali.

Ora per Varese c’è la partita sul campo di Montecchio che non dovrebbe riservare sorprese visto il cammino dei Delfini fino a questo momento. Piuttosto l’Amca dovrà fare attenzione all’incontro successivo del 21 dicembre contro Vicenza, la squadra che al momento condivide la vetta con Pedron e compagni e che è accreditata come possibile rivale di Varese e Castelvecchio.

Amca Elevatori HS Varese – Nordest Castelvecchio 79-67

(13-18, 30-30, 51-47) Varese: Samadi 10, Sala, Fiorentini 2, Cardoso 16, Roncari 12, Silva 11, Pedron 8, Nava 20. All. Zorzi.

Nordest: Ambrosetti 10, Cappellazzo 14, Della Mea, Tomasinsig 2, Saracino 36, Dal Ben 1, Arh 2, Romeo 2. All. Fagone.

Arbitri: Brambilla e Casamassima.

RISULTATI (3a giornata): I Delfini 2001 Montecchio-CUS Padova 16-68; Amca Elevatori H.S. Varese-Nordest Castelvecchio 79-67; Uicep Torino-Albatros Trento 57-24;

Alitrans Verona-Pol. Disabili Vicenza 52-58.

CLASSIFICA: VARESE, Vicenza 6; Torino^ 4; Castelvecchio*, Padova* e Verona 2; Montecchio e Trento* 0.

* una partita in meno | ^ una partita in più.